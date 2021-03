“Reportages découverte” : « La vente à domicile ne connaît pas la crise », samedi 20 mars sur TF1

Avec ou sans diplôme, jeune ou plus âgé, en pleine ville ou à la campagne, tout le monde peut devenir vendeur à domicile. Ce système de vente créé dans les années 1960 aux Etats-Unis, connaît depuis quelques années un regain d’intérêt. Pour les uns, il s’agit d’un complément de salaire : quelques heures par semaines pour mettre du « beurre dans les épinards ». Pour d’autres, c’est devenu un métier à plein temps très rentable. Et pour rendre cette activité encore plus drôle, certains n’hésitent pas à vendre des produits… osés. Rencontre avec ceux qui n’hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres par an pour vendre coûte que coûte.

Jean a 23 ans. Après avoir abandonné ses études très jeunes, il a décidé de se lancer dans la vente de robots culinaires à domicile. Ce jeune ambitieux est rapidement devenu l’un des meilleurs vendeurs de France. Pourtant la tâche n’est pas aisée : « Vendre des robots à 1 269 euros, c’est un véritable challenge ». Troisième meilleur vendeur de France (sur les 8 300 que compte la société), il parvient à vendre 20 robots par mois et à se sortir un salaire supérieur à 4000 euros : « C’est beaucoup beaucoup de travail… Je ne compte pas mes heures et j’ai aussi beaucoup de frais, l’essence, le suivi clients… ». Cette année, Jean espère s’imposer comme le meilleur vendeur de France et pour y arriver, il va devoir se surpasser.

Steffy, elle, a choisi la vente à domicile un peu par hasard. Après avoir cumulé les petits boulots sans grande motivation, elle a découvert il y a trois ans un univers glamour grâce auquel elle voit désormais la vie en rose : la vente de lingerie et de produits de relaxation et de séduction, entièrement dédié aux femmes. « Dans mes précédents métiers, je n’avais aucune reconnaissance. Maintenant j’ai de l’ambition et je me sens bien ». Cette mère de famille travaille quinze heures par semaine et gagne environ 800 euros par mois grâce à ses ventes, mais surtout elle peut s’occuper de sa fille. Son rêve : devenir Star leader, un statut qui lui permettrait de gagner encore plus. « Pour atteindre ce statut, je dois réaliser un chiffre d’affaire de 6000 en un mois ». La jeune femme va devoir recruter et former de nouvelles vendeuses pour réaliser ses objectifs.

Mais la vente à domicile permet aussi à certains d’arrondir leurs fins de mois. C’est le cas de Jean-Jacques, 53 ans. Ce père de trois enfants travaille tous les jours dans l’industrie automobile. Mais le week-end, il se transforme en vendeur à domicile de produits d’entretien et de cosmétiques bio : « Je suis un des seuls hommes à travailler pour cette société ! Les clientes sont souvent surprises au début que je sois un homme ». S’il se donne tant de mal, c’est avant tout pour ses enfants : « Les études coûtent cher, en comptant le logement, les frais d’inscription, les trajets, je dois gagner entre 600 et 1000€ de plus par mois ». Seule solution, multiplier les ventes. Le bagout de ce papa au grand cœur sera-t-il assez convaincant pour permettre à sa fille cadette de poursuivre sereinement ses études ?

Enfin, quand on est vendeur à domicile on est aussi souvent amoureux des challenges. Pour motiver ses vendeurs, les marques n’hésitent pas à leur proposer des concours avec des lots à gagner tous plus alléchants les uns que les autres : voyages, tablettes, bon cadeaux… Francine, elle, va tenter le tout pour le tout afin de remporter une voiture : « Moi j’aime les challenges, c’est ce qui me motive et me fais avancer, je veux gagner ». Cette hyperactive va multiplier les événements et les ventes pour atteindre son but ! Mais la concurrence s’annonce rude, elle va devoir prendre une décision radicale !