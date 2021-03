A découvrir dans “13h15, le dimanche” ce 21 mars sur France 2, « Le village des enfants », une série en 4 épisodes signée Jean-Sebastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro.

Immersion au cœur d’un village d’une dizaine de maisons, à Amboise, en Indre-et-Loire dans lesquelles vivent des enfants placés par un juge. Maltraitance, manque de soin, mise en danger : ils sont retirés à leurs parents défaillants.

Mais ici, contrairement à ce qu’il se passe dans les foyers ou les familles d’accueil, les fratries ne sont pas séparées. Et tout aussi étonnant, les éducateurs vivent sur place, 24h sur 24, comme pour recréer un esprit de famille. Les liens avec les parents, les vrais, ne sont pas non plus rompus, mais strictement encadrés.

13h15 le dimanche a suivi ce patient travail de reconstruction pendant près d’un an. Vous allez découvrir Loïk, Mathis et son frère jumeau, Adeline et ses deux sœurs…