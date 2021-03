“13h15, le dimanche” : « 27 salariés et une usine », ce 28 mars sur France 2

A voir ce 28 mars dans “13h15, le dimanche” sur France 2, les 4 premiers épisodes de la série « 27 salariés et une usine » signée Emmanuelle Chartoire, David Geoffrion, Anne Cohen.

En faillite il y a 6 ans, la plus vieille fonderie de France, à Albi, créée sous Louis XIV , devait fermer après plus de 3 siècles d’existence. Ses salariés ont alors décidé de la racheter eux-mêmes pour tenter de sauver leurs emplois et leur usine à laquelle ils étaient tous très attachés.

Les équipes de 13h15 le dimanche ont suivis les salariés pendant 6 ans (une durée de tournage exceptionnelle en télévision) et ont partagé cette aventure avec eux : leurs sacrifices, leur détermination, leurs doutes aussi quant à leurs capacités à gérer eux-mêmes une entreprise, mais aussi leur satisfaction à devenir maîtres de leur destin… Ils ont dû sacrifier leurs économies familiales, acquérir de nouvelles compétences, savoir tenir des comptes, se former pour devenir leurs propres patrons.

C’est une histoire d’entraide, de solidarité, de courage, et aussi de transmission d’un patrimoine industriel ancestral aux nouvelles générations. C’est également une plongée dans un monde fascinant : celui des maîtres de forge comme on les appelait autrefois, ces maîtres du feu, qui connaissent tous les secrets du métal en fusion.

Les épisodes 5 et 6 seront diffusés dimanche 4 avril.