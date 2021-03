Ruth Elkrief quitte BFM TV et rejoint LCI à compter du 1er mai

LCI, la chaine info du Groupe TF1 annonce l'arrivée de Ruth Elkrief, l'une des plus grandes journalistes politiques en France. Elle renforcera l'équipe des signatures de la chaîne à quelques mois des élections régionales et de la présidentielle 2022.

De son entretien exclusif de François Mitterrand en 1992, au débat de l'entre-deux-tours opposant Ségolène Royal à François Bayrou en 2007 en passant par le débat qui opposa pour la première fois dans l'histoire de la télévision l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle en 2017, Ruth Elkrief s'est imposée comme l'une des plus grandes signatures de l'Information en France. Habituée des terrains et des spéciales, cette intervieweuse reconnue a reçu en plateaux des personnalités de tous horizons : dirigeants étrangers, avocats, figures du monde de la culture...

Ruth Elkrief, journaliste politique, éditorialiste et conseillère auprès de la direction de LCI, animera également un rendez-vous quotidien sur l'antenne de LCI à la rentrée.

C'est un retour aux sources pour celle qui fut un des piliers du lancement de la première chaine info en 1994.

Ruth Elkrief : "(Je) remercie Fabien Namias et Thierry Thuillier pour leur confiance, c'est un retour logique pour moi dans ce groupe qui a été ma première Maison. LCI est aujourd'hui une chaîne de référence dans le traitement de l'information et j'ai beaucoup de plaisir à retrouver son antenne et ses journalistes vingt-six ans après sa création, à laquelle j'ai eu le bonheur de participer dès le premier jour !".

Pour Fabien NAMIAS, Directeur Général Adjoint de LCI : "LCI a toujours été présente lors des grands événements de la vie politique française. A quelques mois d'échéances électorales majeures, c'est une chance de pouvoir compter sur Ruth Elkrief qui jouera un rôle essentiel dans la campagne. Son retour permettra à LCI d'être encore plus ambitieuse dans le traitement de l'actualité politique et dans la réalisation des grands événements d'antenne".

Biographie de Ruth Elkrief :

Diplômée de Sciences Po Paris en 1981 et du centre de formation des journalistes de Paris en 1984, c’est au sein du Groupe TF1 que Ruth Elkrief fait ses premières armes à la télévision française.

Trois ans après son arrivée au sein du Groupe TF1, Ruth Elkrief devient correspondante à Washington où elle couvre notamment la Guerre du Golfe. A son retour à Paris, elle est nommée cheffe du service politique de TF1 et présente le journal de 23H le weekend de 1991 à 1992.

En 1992, Ruth Elkrief se fait remarquer par le public français lors de son interview exclusive de François Mitterrand aux côtés d’Arlette Chabot à l’Elysée.

En 1994, elle participe au lancement de la première chaine d’information de France, une aventure inédite dans le paysage audiovisuel dont elle est l’un des principaux visages avec David Pujadas. Tous deux présentent Le Grand Journal, une émission quotidienne qui couvre les grands événements de l’actualité.

En septembre 1999, elle lance une nouvelle émission sur TF1. Diffusée tous les dimanches, 19H dimanche propose des reportages et une interview d’une personnalité de premier plan.

En 2001, elle décide de s’essayer à un nouvel exercice du journalisme politique : l’interview dans une matinale radio. Après quelques années à la tête de l’Interview politique de RTL, Ruth Elkrief participe au lancement de BFM TV.

En mai 2021, après 16 années comme visage de l’information de BFM TV, Ruth Elkrief fait son grand retour au sein du Groupe TF1. A quelques mois des élections régionales et de la présidentielle 2022, Ruth Elkrief rejoint ainsi l’ensemble des grandes signatures politiques de la chaîne info du Groupe TF1.