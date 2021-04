Hier, mercredi 31 mars, le JT de 20H de TF1 présenté par Gilles Bouleau a réalisé son record à 11,2 millions de téléspectateurs avec 34.5% de part d'audience sur l'ensemble du public, soit sa meilleure performance depuis octobre 2020.

Cette édition spéciale très largement leader, devance de plus de 2,4 millions de téléspectateurs son principal concurrent, France 2.

L'allocution du président de la République Emmanuel Macron, de 20:00 à 20:24, a rassemblé sur TF1 12,6 millions de téléspectateurs, avec une part d'audience de 37.2% sur l'ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus), et une avance sur son principal concurrent de plus de 2,7 millions de téléspectateurs.

Chiffres Médiamétrie communiqués par TF1.