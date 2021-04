“13h15, le samedi” : « Le chocolat de l’enfance », ce 3 avril sur France 2

A voir ce 3 avril dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « Le chocolat de l’enfance » signé Delphine Valeille, Jean-Baptiste Jacquet et Vincent Martin.

13h15 le samedi dresse le portrait d’un chocolatier pâtissier, Jacques Génin, l’un des dix meilleurs français.

Truffes, ganaches, orangettes, pâtes de fruits ou nougats : il aime la pâtisserie et les confiseries, le chocolat et les sorbets. Il a tout appris en autodidacte. Ce héros du sucré a un secret : le chocolat l’a sauvé après une enfance difficile et la maltraitance de son père.

Sa fille Jade a quitté le cabinet d’affaires où elle travaillait comme avocate pour apprendre le métier de son père.