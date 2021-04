“13h15, le dimanche” : « 27 patrons pour une usine », épisodes 5 & 6 ce 4 avril sur France 2

A suivre ce 4 avril dans “13h15, le dimanche” sur France 2, la suite et la fin de la série « 27 patrons pour une usine » signée Emmanuelle Chartoire, David Geoffrion et Anne Cohen.

Dans 13h15 le dimanche, la suite de la série inédite sur la Fonderie Gillet, consacrée au combat de salariés qui ont sauvé leur entreprise : la fonderie Gillet, à Albi, dans le Tarn.

Vous avez découvert la semaine dernière Boris, Pascal, Michel et les autres. 27 ouvriers qui ont racheté leur usine pour la sauver de la faillite, et monté une coopérative, une Scop. C’était il y a six ans.

Dans ces deux derniers épisodes, nous retrouvons les 27 ouvriers devenus tous un peu patrons : malgré le découragement parfois, malgré les corps qui fatiguent, leurs efforts commencent à payer. Les comptes passent au vert, les machines sont renouvelées, la fonderie renoue avec le succès.