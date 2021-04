“13h15, le samedi” : portrait de Pascal Auriat, maître boulanger, ce 10 avril sur France 2

A (re)découvrir ce 10 avril dans “13h15, le samedi” sur France 2, « Pascal Auriat, le maître boulanger », un portrait signé Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau.

C’est l’histoire d’un homme qui vit entièrement pour son pain. Passionné, jusqu’au-boutiste.

Pascal Auriat a ouvert sa boulangerie, sans aucun diplôme, il y a 18 ans maintenant dans le petit village de Laguiole au cœur de l’Aubrac. Formé par le cuisinier étoilé Michel Bras, Pascal Auriat y a appris l’extrême rigueur.

Peu importe si sa farine coûte plus chère, si la fermentation de son pain dure cinq fois plus longtemps qu’en boulangerie industrielle, Pascal Auriat a une ambition: faire oublier la baguette blanche et sans saveur aux habitants de Laguiole.

Ce reportage a été diffusé pour la première fois le 24 octobre 2020.