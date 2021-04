“13h15, le samedi” : « La mémoire de mon père », ce 17 avril sur France 2

A découvrir ce 17 avril dans “13h15, le samedi” sur France 2, le reportage « La mémoire de mon père » signé Vincent Nguyen, Jean-Charles Guichard, Mathieu Parmentier.

Patricia Herrscher a laissé son métier d’architecte d’intérieur à Paris il y a trois ans pour s’occuper de son père atteint de la maladie d’Alzheimer, dans un petit village du Perche.

Rien ne la préparait à devenir « aidante », un travail à plein temps pour lequel il n’existe pas de formation. Patricia a compris que lutter contre cette maladie incurable est inutile et douloureux, alors que l’accepter, vivre avec - jouer avec même - permet paradoxalement d’en retarder les effets.

Patricia a accepté de partager avec “13h15, le samedi” son quotidien, son approche personnelle et inspirante d’aborder une maladie qui concerne 3 millions de français, malades et proches, en la considérant non pas comme une épreuve, mais comme une aventure.