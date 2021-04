Départ de Thomas Pesquet vers l'ISS : programmation spéciale cette semaine sur France Télévisions

À l'occasion du départ de Thomas Pesquet vers la Station spatiale internationale, France Télévisions propose cette semaine une programmation et édition spéciales.

Le 22 avril, Thomas Pesquet repartira dans l’espace pour un nouveau séjour de 6 mois dans la Station spatiale internationale. Cela fait plus d’un an qu’il se prépare à cette nouvelle mission et à tous les risques qu’elle comporte.

A l'occasion du décollage depuis Cap Canaveral du spationaute français et de ses trois coéquipiers de la mission Alpha à bord de la capsule Crew Dragon, fixée sur la fusée américaine Falcon 9, France Télévisions mobilise ses antennes linéaires et numériques pour faire vivre ce moment unique aux téléspectateurs.

Une édition spéciale commune sera proposée le jeudi 22 avril en direct sur France 2 et franceinfo canal 27 pour suivre le décollage vers la Station spatiale internationale, que Thomas Pesquet commandera pendant une partie de son séjour à bord.

Jeudi 22 avril : Edition spéciale de la rédaction sur franceinfo canal 27 et France 2

Le Jour J, jeudi 22 avril, la rédaction de France Télévisions proposera une édition spéciale, dès 11:00 sur franceinfo canal 27 et à partir de 11:50 sur France 2, présentée par Lucie Chaumette, avec Nicolas Châteauneuf, rédacteur en chef adjoint spécialiste des sciences.

Loïc de la Mornais, correspondant de France Télévisions aux Etats-Unis, fera vivre l’événement depuis Cap Canaveral.

Naoufel El Khaouafi sera également en duplex depuis la Cité de l'espace de Toulouse.

De nombreux invités seront également en plateau pour apporter leur éclairage sur cet événement.

Les magazines, les documentaires et les programmes jeunesse de France Télévisions proposeront, en amont de l'événement, des programmes sur Thomas Pesquet et la mission Alpha.

Mardi 20 avril à 16.55 : C Jamy ! Commandant Pesquet : sa nouvelle conquête ! - Inédit, sur France 5

Le parcours, la prochaine mission du spationaute français, la fusée Space X qui va l’emmener jusqu’à la station Spatiale Internationale... Dans C Jamy, on vous raconte tout, grâce à une interview didactique du futur commandant de la mission !

Mercredi 21 et jeudi 22 avril : Télématin sur France 2

Le 21 avril, Frédérick Gersal reviendra sur l'histoire de Cap Canaveral, point de départ incontournable de la conquête spatiale.

Le 22 avril, toutes les éditions d’information de Télématin consacreront une large place à l’évènement et reportage de Laurence Beauvillard dans la rubrique "Sciences" au CNES, à Toulouse, à la découverte de quelques-unes des 12 expériences que les spationautes devront accomplir à bord de l’ISS.

Mercredi 21 avril sur France 4

En prime time, Lumni Science : "Le monde de Jamy : La tête dans les étoiles", avec Thomas Pesquet, suivi du film documentaire "16 levers de soleil".

A retrouver aussi, la programmation spéciale jeunesse avec C'est toujours pas sorcier, 1 jour 1 question et Petit Malabar.

Dès le 22 avril sur la plateforme france.tv

Partez à la conquête de l’Espace avec "En apesanteur", une collection dédiée comprenant la série documentaire Le cosmos dans tous ses états, 16 levers de soleil, C Jamy, Le monde de Jamy : la tête dans les étoiles avec Thomas Pesquet, les courts métrages Wanderers et le Télescope d’Einstein ainsi que le replay de l’édition spéciale de la rédaction.