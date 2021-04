“13h15, le samedi” : « Christophe Aribert, l'étoile verte », ce 24 avril sur France 2

A découvrir ce 24 avril dans “13h15, le samedi” sur France 2, le document « Christophe Aribert, l'étoile verte » signé Edouard Bergeon, Brice Baubit, Benjamine Jeunehomme et Luc Golfin qui vous invite a une espapade gourmande.

Christophe Aribert, 50 ans, deux étoiles au Guide Michelin, est aussi le chef qui a obtenu cette année la première étoile verte décernée par cette institution du monde de la gastronomie.

L’un des chefs français les plus avant-gardistes est installé à Uriage-les-Bains, au-dessus de Grenoble, entre montagne et forêt du Vercors. Sa passion l’a conduit à une cuisine végétale, en lien avec son territoire, en ayant pour credo d'être au plus près des producteurs locaux…

Sur la carte de ce grand cuisinier ne figurent que des produits originaires de sa région : carottes bio de son maraîcher, pain maison, volailles du massif du Trièves, truffe noire de l’Isère, champignons du massif de la Chartreuse…

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, Christophe Aribert a appris la patience et fait preuve de solidarité. Il a servi des repas tous les dimanches au personnel soignant de Grenoble et de ses environs. Un engagement qu’il souhaite poursuivre… même quand tout ira mieux.