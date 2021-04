“Le Brunch de l'Info” : Sarah El Haïry est l'invitée de Christophe Beaugrand dimanche 25 avril sur LCI

Sarah El Haïry, secrétaire d'état à la jeunesse est l'invitée exceptionnelle de christophe beaugrand dimanche 25 avril à 11:00 sur LCI dans “Le Brunch de l'info”.

Isolement, cours perturbés, détresse psychologique et précarité ont affecté le moral de nombreux étudiants, apprentis ou jeunes diplômés depuis le début de la pandémie de la Covid 19, il y a plus d'un an.

Face à cette situation, ces jeunes ne cessent de manifester leurs inquiétudes pour la poursuite de leurs études et leur avenir. Quelles seront leurs possibilités à l'issue de la crise sanitaire ? Sont-ils réellement la "génération sacrifiée" ?

Mais cette crise a aussi fait naître plusieurs mouvements de solidarité pour aider les jeunes, pour les intéresser et les intégrer davantage à la politique et à l’engagement citoyen.

Dans ce cadre, et à la veille d'une rentrée scolaire qui se fera dans un contexte tendu, Sarah El Haïry, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, sera l'invitée exceptionnelle du Brunch de l'info présenté par Christophe Beaugrand, le dimanche 25 avril à partir de 11:00.

Elle se prêtera à un exercice inédit de face à face avec plusieurs étudiants, en plateau et par Skype, qui lui poseront toutes leurs questions.

Dès ce vendredi, Christophe Beaugrand donne rendez-vous aux téléspectateurs et étudiants sur sa page Instagram afin de recueillir les premières questions et interrogations des étudiants pendant cette période difficile.