“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse, ce 25 avril sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 25 avril dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

Michel Drucker qui est reçu à l'occasion de la sortie de son livre Ça ira mieux demain (éd. Robert Laffont). > Ce récit où il se juge condamné devient, au fil des semaines, celui de sa renaissance. Une ode à notre santé publique. Un espoir pour tous ceux qui affrontent la maladie. Avant, contre toute attente, un retour ému à l’antenne...

Rencontre avec le rabbin Delphine Horvilleur qui publie Vivre avec nos morts (éd. Grasset), le succès littéraire du moment. > "Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles. Tant de fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et de filles endeuillés, de parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis anéantis…"