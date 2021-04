“20h30, le samedi” : « Les forces du mal », ce 1er mai sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce 1er mai, “20h30 le samedi” s’est plongé dans la psychologie de Dark Vador à l’approche de la journée mondiale de Star Wars, le 4 mai 2021.

Le jour où > Dark Vador en thérapie

Dark Vador, figure du Mal par excellence, a été élu "plus grand méchant de tous les temps de l’histoire du cinéma". Avec son costume et son casque noirs, sa respiration robotique, il est devenu une icône de la culture populaire. Quand George Lucas, le créateur de la saga Star Wars, a fait naître ce sombre personnage en 1977, ce n’était qu’une figure secondaire, mais le public s’est tellement attaché à lui qu’il a pris de plus en plus de place au fil de la saga. A l’occasion de la journée mondiale de Star Wars, le 4 mai 2021, "20h30 le samedi" remonte aux origines du mal en emmenant Dark Vador en… thérapie.

Actu > Les secrets des musiques qui font peur

Dans le panthéon des films les plus effrayants de tous les temps, se trouvent Les Dents de la mer de Steven Spielberg, L’Exorciste de William Friedkin, ou Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock. Dans chacun de ces films, la musique joue un rôle essentiel… Pourquoi ces quelques notes ont-elles le pouvoir de nous terrifier ?

Bonus > Alfred Hitchcock, pile ou face ?

Le nom d’Alfred Hitchcock est incontournable quand il est question de suspens. Pourtant, le cinéaste d'origine britannique de Fenêtre sur cour ou de Psychose a toujours eu le sens de l’humour et de l’absurde.