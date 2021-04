“Grands Reportages” « Leur pari : ressusciter des marques oubliées », dimanche 2 mai sur TF1

Certaines marques ont bercé notre enfance, des marques emblématiques, que tout le monde connaissait...puis elles ont disparu dans l’indifférence. Trop petites, trop âgées ou dépassées par la concurrence. Si certaines d’entre elles attendent encore le repreneur qui investirait quelques millions pour les réveiller, d’autres font leur grand retour et bien souvent c’est de la famille que vient le sauveur. Un fils, un petit-fils, un neveu…qui n’accepte pas que la marque qui a bercé son enfance meure et se bat jour et nuit pour lui donner une deuxième vie. Qu’il s’agisse d’horlogerie, de parfumerie, de textiles ou encore de peluches, les équipes “Grands Reportages” sont parties à la rencontre de ces trentenaires qui ont tout plaqué pour ressusciter la marque de leurs aïeuls.

En Lozère, chez les Tuffery, savoir tailler un jean est une tradition qui se transmet de père en fils. Julien, 33 ans, ingénieur de formation, est la 4è génération à reprendre le flambeau. Il a entraîné avec lui sa femme Myriam ingénieure elle aussi. Tous les deux vont miser sur l’innovation technologique pour relancer la fabrique de jeans des Cévennes qui a évité plusieurs fois la faillite. « On a beau être en Lozère, on peut innover. Alors certes on n’invente pas la dernière application du dernier smartphone, mais utiliser de la fibre locale, c’est une innovation. ». Et en plus de la fibre locale, Julien va créer une petite poche qui pourrait révolutionner le monde du jean.

A Saint Paul de Vence, Sonia, elle n’a qu’une idée en tête : faire renaître la parfumerie fondée par son arrière grand-père en 1901, et disparue dans les années 70. Pour sa nouvelle création, elle veut revisiter un parfum crée par son aïeul. « J’aurais aimé que mon grand-père puisse le sentir, me donner son opinion, mais il m’aurait dit qu'il faut encore deux ans de boulot.»

A Besançon, Pierre-Alain, passionné de montres a entrainé son père dans une folle aventure : faire revenir l’une des marques françaises les plus célèbres dans leur berceau historique après vingt-cinq ans d’absence : les montres Lip. Pierre-Alain est convaincu qu’une histoire industrielle française doit continuer à s’écrire. « Je suis né à Besançon, pour moi cette marque fait partie du patrimoine de la ville, et cette ville fait partie de l’ADN de la marque, les deux sont intimement liés. ». Mais pour marquer les esprits et se faire une place dans un marché très concurrentiel, père et fils vont devoir créer des modèles hors du commun.

Alexandra, travaillait dans le marketing, Natacha, était avocate. Les deux soeurs ont tout plaqué pour faire renaître la marque de peluche de leur grand-mère. Des doudous hauts de gamme, cousus main. Elles vont présenter leurs nouvelles peluches dans un salon professionnel… décisif pour leur avenir. « Si après ce salon, on ressort sans bon de commande on pourra quand même se poser la question sur l’intérêt de la boite. ». Elles se donnent un an pour réussir…

Par passion mais aussi par amour pour leur histoire familiale, tous vont se démener et prendre de gros risques pour ressusciter ces marques oubliées.