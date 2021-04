“13h15, le dimanche” : « Le feuilleton des Français » épisode 11, ce 2 mai sur France 2

A découvrir ce 2 mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, le 11ème épisode de la 8ème saison de la série « Le feuilleton des Français » signé Julie Darde, Pierrick Morel, Laura Lequertier et Vincent Tardif.

Retour chez Raymond, le boucher ambulant de 89 ans. Lorsqu’il n’est pas dans son camion, il enfourche son vélo de course et part à travers les paysages du pays de Combrailles et rend visite à ses sœurs pour célébrer son

anniversaire.

Alexandre et Léa, les jeunes boulangers de Beauvoir en Lyons en Normandie, poursuivent leur aventure… leur nouvelle baguette tradition, à base de la farine faîte maison est un vrai succès... Une envie de faire toujours mieux qui donne des ailes à Jeremy, leur apprenti, qui entend désormais ouvrir lui aussi une franchise des Boulangeries Léa et Alexandre !

A L’Hôpital Delafontaine de Saint-Denis, Bénédicte, infirmière aux urgences est en charge du tri des patients à leur arrivée. Entre les patients Covid et les consultations classiques, il faut savoir faire preuve d’autorité et

d’empathie.

Enfin retour à Arras dans le Pas-de Calais, avec Céline et Jerôme, le couple de salariés de l’équipementier automobile Bridgestone que 13h15 le dimanche suit depuis plusieurs mois. Dernier jour pour eux dans cette entreprise qui ferme définitivement ses portes, la veille du 1er mai.

Dans la région, l’usine PSA Douvrin est menacée à son tour de fermeture. Laurent, le frère de Jérôme y travaille. A son tour de se battre pour que son usine reste ouverte.

A la suite de cet inédit, France 2 rediffusera le reportage « Ouessant, l’île des possibles » signé Claire Leisink, Benjamin Jeunehomme et Alexandre Adam.

Il y deux ans déjà 13h15 le dimanche s’était rendu sur L’Île d'Ouessant, dans le Finistère. La mairie venait de recruter un maraîcher, pour produire localement des légumes. L'idée était de réduire la dépendance des Ouessantins au continent, de développer une activité durable sur place, pour ne pas vivre uniquement du tourisme.

Un nouvel appel à candidatures a été lancé. Cette fois, pour recruter un éleveur laitier. C'est la famille Richaud, Thomas, Marie et leurs trois garçons qui sont les heureux élus.