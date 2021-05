“20h30, le samedi” : « Dans l’ombre de la guerre », ce 8 mai sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce 8 mai, “20h30 le samedi” s’est plongé dans les zones d’ombre de la Seconde Guerre mondiale...

Le jour où > Coco Chanel sous l’Occupation

Coco Chanel, fondatrice d’une des plus grandes maisons de couture au monde, est l’incarnation de l’élégance à la française, mais "20h30 le samedi" explore, documents déclassifiés à l’appui, un aspect beaucoup plus sombre de la vie de Gabrielle Chanel. Sous l’Occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue agent de renseignement au service des Allemands…

Et aussi, des faux papiers, un Oscar...

Actu > Le faussaire du siècle

Adolfo Kaminsky a fabriqué des dizaines de milliers de faux papiers pour sauver des juifs pendant la dernière guerre, et il a continué, au nom de toutes les injustices qu’il voulait combattre. L’un des plus grands faussaires du XXe siècle est toujours en vie. Sa fille a découvert sur le tard les talents cachés de son père, presque par hasard ! Mise en lumière d’un homme de l’ombre…

Bonus > Un Oscar pour "Colette"

Une autre résistante, normande, est sous le feu des projecteurs. Colette, 93 ans, a fait l’objet d’un court-métrage documentaire réalisé par Alice Doyard. Il vient d’être primé à la cérémonie des Oscars qui s’est tenue à Los Angeles le 25 avril 2021.