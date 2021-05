A l'occasion des élections régionales qui se dérouleront les 20 et 27 juin prochains et à moins d'un an de l'élection présidentielle, LCI, en partenariat avec Le Figaro et RTL proposera deux grands débats animés par David Pujadas. Ces débats seront également diffusés sur l'ensemble des pages Facebook de LCI, du Figaro et de RTL.

Le 9 juin a 20:45 : un premier débat dans les Hauts de France Pour le premier débat dans les Hauts-de France, LCI accueillera les 4 candidats sur son antenne : le président sortant Xavier Bertrand (DVD), Sébastien Chenu (RN), Laurent Pietraszweski (LAREM) et Karima Delli (Union de la gauche et des écologistes). Ce premier débat évènement sera co-diffusé sur la chaine régionale WEO, en présence d'un journaliste de la Voix du Nord et en partenariat avec l'ensemble des titres du Groupe Rossel. Le débat sera également diffusé sur les réseaux sociaux du quotidien régional. Le 14 juin a 20:45 : débat de la région Île-de-France Le débat de la région Ile-de-France opposera la présidente sortante Valérie Pécresse (Libres !) à Audrey Pulvar (DVG), Julien Bayou (EELV), Jordan Bardella (RN), Laurent Saint-Martin (LAREM), Clémentine Autain (LFI), Alexis Villepelet (DLF) et Nathalie Arthaud (LO). Chaque débat sera précédé d’un sondage réalisé par l’Institut IFOP Toute la semaine sur LCI : des émissions phares de la grille pour comprendre et identifier les enjeux de la campagne électorale Autres temps forts de ce dispositif exceptionnel, les émissions politiques présentées par Elizabeth Martichoux, Amélie Carrouër et Adrien Gindre, devenues des entretiens incontournables pour suivre l'actualité politique française. Les téléspectateurs pourront suivre au plus près ce scrutin inédit autour de 3 émissions politiques phares de la chaîne : L'Interview Politique présentée par Elizabeth Martichoux du lundi au vendredi à 8h15

présentée par du lundi au vendredi à 8h15 L'émission dominicale En Toute Franchise présentée par Amélie Carrouer (18h-20h)

présentée par (18h-20h) Le Grand Jury en partenariat avec Le Figaro et RTL, présenté par Adrien Gindre pour LCI tous les dimanches à 12h00