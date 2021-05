“20h30, le samedi” : « Coluche, c'est l'histoire d'un mec... », ce 15 mai sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce 15 mai, “20h30 le samedi” revient sur le coup d’éclat du candidat Coluche...

Le jour où > Coluche est candidat à l’Elysée

C’est l’histoire d’un mec et de sa bande de copains qui décident de faire une farce… En octobre 1980, Coluche annonce qu’il se présente aux élections présidentielles de 1981 dans lesquelles se présentent notamment Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Il appelle pêle-mêle "les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques…" et bien d’autres , toutes celles et ceux qui ne se sentent plus représentés par les partis politiques traditionnels à voter pour lui, avec un slogan : "La France est coupée en deux, avec moi elle sera pliée en quatre !" Cela commence comme une belle blague, avec des éclats de rire… puis Coluche est crédité de 16% d’intentions de vote dans les sondages. Et l’affaire prend une autre tournure. "20h30 le samedi" raconte l’histoire d’une farce politique.

Actu > Le "con" au cinéma

Le réalisateur Francis Veber a fait de la bêtise humaine sa matière première : La Chèvre, L’Emmerdeur, Les Fugitifs… autant de film qui ont provoqué tant de rires, mais celui qui l’a fait rentrer dans l’histoire du cinéma, c’est Le Dîner de cons sorti en 1998. Il remporte trois Césars, ce qui est inédit pour une comédie, et scelle l’importance du personnage du "con", François Pignon, incarné dans ce film par Jacques Villeret, mais avant lui par Jacques Brel, Pierre Richard ou Daniel Auteuil…

Bonus > Les candidats loufoques

Coluche n’a pas été le seul candidat détonnant dans l’histoire de l’élection présidentielle française. Florilège des profils les plus loufoques de la Ve République…