“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse, ce 16 mai sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 9 mai dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

L'invitée de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine est la comédienne et productrice américaine, qui accorde son premier entretien en France à l'occasion de la sortie de ses mémoires, La beauté de vivre deux fois (éd. Robert Laffont) > Sharon Stone se livre avec sincérité et courage : ses origines irlandaises et sa jeunesse en Pennsylvanie dans un milieu modeste, les traumatismes et la violence qu’elle a vécus enfant, sa carrière de mannequin, ses rôles, les amitiés qui ont changé sa vie, ses réalisations, ses déceptions…

Rencontre avec l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson, qui parle de sa passion pour le poète Arthur Rimbaud et pose son regard sur l'actualité.

Le Live de “20h30, le dimanche” : la chanteuse canadienne Charlotte Cardin, révélation musicale du moment, interprète un extrait de son premier album Phoenix.