“Grands Reportages” : « Aventures dans les Calanques », dimanche 23 mai sur TF1

Elles ont des airs de bouts du monde, de cartes postales paradisiaques. Aux portes de Marseille, les calanques attirent chaque année plus de deux millions de visiteurs. Les falaises de calcaire qui plongent dans les eaux turquoise de la Méditerranée en font un paysage époustouflant. Dès le début de l’été, les calanques endormies s’éveillent et durant deux mois, cohabitent alors dans ces petites criques isolées, les locaux et les touristes.

Pêcheurs, cabanoniers, vacanciers ou encore gardiens du parc, “Grands Reportages” a suivi les aventures de ces amoureux des calanques. Ils nous en ont fait découvrir tous les secrets.

Kim est l’une des rares jeunes pêcheuses des calanques. Dans le petit port des Goudes, Kim a décidé de se spécialiser dans la pêche artisanale et son poisson de qualité rencontre un grand succès. « C’est un tel challenge d’être dehors à essayer d’attraper du poisson. C’est une fierté aussi ». L’été, Kim doit répondre à une très forte demande. Mais, depuis la création du Parc national des calanques, de nombreuses zones sont désormais interdites à la pêche. Durant deux mois, Kim va devoir faire preuve de beaucoup de patience et de savoir-faire pour répondre à toutes les commandes dont celle d’un chef triplement étoilé. Cet été, Bruno va faire ses premiers pas en tant que garde du Parc national des calanques. Il y a encore quelques mois, ce jeune inspecteur de l’environnement était en poste à Mayotte. La nature sauvage, il connait bien mais l’affluence touristique, nettement moins. « Tout ce monde ! On a les yeux qui tournent dans tous les sens », s’exclame-t-il dans les calanques bondées. Sur terre et en mer, pour sa première saison, le jeune garde sera sur tous les fronts. Pour les vacances, Jérôme, Marine et leurs deux enfants se lancent dans leur première croisière en voilier à la découverte des calanques. « C’est un endroit totalement dépaysant, à deux heures de navigation de Marseille, un endroit sauvage et magnifique », explique Jérôme. Mais naviguer dans les calanques n’est pas toujours un long fleuve tranquille et la famille va devoir faire face à quelques imprévus. Enfin, cet été sera celui du grand saut pour France et Brice. Le couple de trentenaires parisiens va devenir propriétaire d’une chambre d’hôtes, à l’entrée des calanques. En plein cœur de la saison, ils devront être prêts à accueillir leurs futurs clients en un temps record. « Ça va nous faire trois grosses journées avant l’ouverture mais ça fait partie du jeu », raconte France, au milieu des cartons. Découvrir les calanques et aménager leur nouvelle chambre d’hôtes, un défi de taille... Le couple n’a pas de temps à perdre. Les premiers clients seront là dans cinq jours.