“Reportages découverte” : « Dans la tête des inventeurs », épisode 3, dimanche 23 mai sur TF1

Un parapluie, un stylo, un soutien-gorge ou encore une bicyclette… Tous ces objets ancrés dans notre quotidien ont un jour été inventés, souvent après plusieurs essais et de nombreuses réflexions. C’est le rêve secret de chaque inventeur : trouver l’objet qui va transformer le monde qui nous entoure. Seuls dans leurs garages ou en équipe dans leurs ateliers, ils veulent faire voler des motos, humaniser des robots ou faire skier des handicapés. Mais de la vision à la fabrication, la route est longue et semée d'embûches. Conquérants de l’inutile, génies incompris ou bâtisseurs du futur, une équipe de “Reportages découverte” a suivi pendant 18 mois le quotidien de 10 inventeurs. Une série de 3 épisodes au cours desquels ils devront relever des épreuves, gagner des concours, convaincre et se faire connaître.

Que se cache-t-il dans leurs têtes ? Comment trouvent-ils la bonne idée puis lui donnent-ils forme ? Quels sont les obstacles auxquels ils sont confrontés ? Tous ont en commun d'avoir sacrifié une partie de leurs économies et de leur temps libre pour se consacrer à leur rêve : inventer !

Dans ce troisième épisode, nous allons suivre les aventures de :

Charles-Henri, l’inventeur navigateur

Charles Henri est breton. Passionné par la voile, la mer a toujours été un terrain de jeu inépuisable pour ses explorations. A 60 ans, cet ingénieur électricien de formation va enfin donner vie à une idée folle qu’il cultive depuis presque dix ans : un bateau sans voile qui fonctionnera uniquement grâce à une éolienne. S’il arrive au bout de cet immense chantier, son invention 100% verte naviguera, grâce à sa voile tournante, aussi vite que des bateaux à moteur, mais sans une seule goute de carburant ! Il l’a baptisé l’Archinaute, en hommage à Archimède, grand nom de la civilisation grecque. Mais le catamaran de 11m de long et 6m de large que Charles-Henri a imaginé est plus simple à coucher sur papier qu’à faire sortir de l’eau ! Le chantier prend du retard et pourrait faire douter Charles-Henri ; c'est sans compter sur la motivation et la ténacité de l’inventeur : « Victor Hugo disait qu’une idée dont l’heure est venue est plus puissante que toutes les armées du monde. L’heure de l’Archinaute est venue, c’est sûr ! »

Ludovic LAZARETH, l’homme qui veut faire voler les motos.

Lorsqu’il était petit, Ludovic inventait des moteurs à hélice à mettre dans le dos pour avancer plus vite à vélo… Des années plus tard, le mécanicien de génie continue à construire des véhicules du futur. Après la voiture amphibie, il a décidé de faire voler une moto. Avec son équipe, dans son atelier digne de Tony Stark dans « Iron Man », il travaille depuis un an à réaliser son rêve. « On m’a traité de fou, de sorcier. Oui, ça me fait rire… Cette moto c’est de la science-fiction ». Les équipes de Reportages découverte l'ont suivi pendant des mois pour faire décoller cet engin qu’il a entièrement dessiné. Une aventure hors du commun qui le conduira à Dubaï pour chercher de potentiels acheteurs et financer ses essais spectaculaires : « Arrêter maintenant, c’est impossible. Ce serait perdre tout ce qu’on a fait jusqu’ici. Ce n’est pas envisageable. Moi, j’y crois »

Roborave, les petits génies de la Mayenne.

Ils ont entre 12 et 14 ans et participent au club de robotique du collège de Laval. Cette année, ils vont participer au grand concours international Roborave qui les conduira en Chine. Avec leurs robots fabriqués 100% artisanalement, ils devront affronter des équipes venues du monde entier. Avec leur four solaire cuiseur ou leur robot sumo, ils vont devoir se surpasser !

Rodolphe, le papa de Buddy, le premier robot à émotions.

Papa de 2 petites filles, à 40 ans, Rodolphe, ingénieur de formation est aussi le père d'une invention unique : un robot doté d'une intelligence artificielle mais aussi émotionnelle. Un animal de compagnie androïde qui a coûté des millions d'euros d'investissement et des années de développement. Aujourd'hui, pour la première fois, il sort en série d'usine. Mais le robot est bien loin d'avoir conquis les foyers : « Moi quand j'étais enfant, je rêvais de faire des robots, il n'y en avait pas du tout. Je pensais qu'il y aurait dans le futur partout. Mais ce n'est pas encore le cas (...) Quand on est inventeur on est un peu en avance sur son temps » Il va devoir convaincre utilisateurs et investisseurs que « Buddy », « copain » en français, est l'invention de demain !