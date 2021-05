“13h15, le dimanche” : « Picasso et "Guernica" » nouvelle série à découvrir ce 23 mai sur France 2

A découvrir ce 23 mai dans “13h15, le dimanche” sur France 2, les quatres épisodes de la série « Picasso et "Guernica" » signée Peggy Leroy, Henri Desaunay et Mathilde Rougeron.

Cette série en quatre épisodes raconte l’histoire du tableau Guernica, peint par Pablo Picasso. Cette œuvre qui a marqué l’histoire de l’art du XXe siècle est aujourd’hui exposée au musée de la reine Sofia à Madrid.

Cette fresque sur toile de huit mètres sur trois mètres, réalisée en un mois à peine par le maitre du cubisme, a été peinte à Paris en 1937. Elle dénonce la destruction de la ville, le 26 avril 1937, par les aviateurs de la légion Condor envoyés par Hitler afin de soutenir le général Franco. Guernica devient un symbole de la lutte contre la dictature.

Sa première oeuvre engagée

Pablo Picasso s’enferme dans son atelier parisien avec sa compagne Dora Maar pour réaliser cette toile immense. Elle va être le témoin de cette création en la photographiant. La légende de l’œuvre anti-fasciste est en marche. La guerre éclate bientôt dans toute l’Europe.

La renommée de Picasso est immense quand il peint Guernica et sa fortune est déjà faite. C’est sa première œuvre engagée, politique. Elle est l’expression de sa colère, de celle de tout un peuple et le début d’un bras de fer de toute une vie entre le général Franco et l’artiste…

Picasso disparaît deux ans avant Franco

La Seconde Guerre mondiale est en train de prendre fin… Le peintre espagnol se dit qu’après les chutes de Hitler et Mussolini, celle de celui qui a écrasé la République espagnole approche, mais le général reste au pouvoir jusqu’au bout.

Francisco Franco disparaît en 1975 et Pablo Picasso s’est éteint deux ans plus tôt sans avoir pu revenir en Espagne qui retrouve alors un régime démocratique. Est-ce donc l’heure pour l’œuvre de retrouver enfin son pays comme le souhaitait le peintre ?