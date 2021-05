“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse, ce 23 mai sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 23 mai dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

L'invitée de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine est Françoise Fabian. Icône du cinéma et passionnée de théâtre, elle est bientôt à l’affiche du film Rose, réalisé par Aurélie Saada, aux côtés de Aure Atika, Grégory Montel, Damien Chapelle…

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

Et aussi, un anti-manuel de réussite, un voyage en Ethiopie

Rencontre avec l'animatrice de radio et de télévision Alessandra Sublet, qui publie J’emmerde Cendrillon ! (éd. Robert Laffont)

"Un anti-manuel de réussite, pour arriver au sommet même en nageant à contre-courant. Le succès est propre à chacun et à la portée de tous. Moi, je me suis beaucoup plantée. Je me suis mariée, j'ai divorcé (deux fois), j'ai fait des bourdes en plein direct, je suis partie au bout du monde et, de coup de bol en coup de blues, j'ai fini par savoir qui j'étais..."

Et aussi le chanteur Vianney et le présentateur de l’émission "Rendez-vous en terre inconnue" Raphaël de Casabianca. Ils racontent leur voyage en Ethiopie qui sera diffusé mardi 26 mai 2021 à 21:00 sur France 2.