“Grands Reportages” : « Françaises, aventurières au bout du monde », samedi 29 mai sur TF1

Chaque année, 80 000 français partent vivre à l’étranger. Un changement de vie mais aussi un pari sur l’avenir et une prise de risque évidente… surtout quand on est une femme et qu’on décide de partir seule. Pourtant certaines d’entre elles n’hésitent pas et plaquent tout pour tenter l’aventure ailleurs. Pendant plus d’un an, “Grands Reportages” a suivi Carine, Claire et Johanna, trois françaises qui ont décidé de partir… au bout du monde.

C’est l’histoire de Carine. Cette maman de trois enfants part s’installer au Népal, un pays dont elle est tombée amoureuse lors d’un voyage en famille. Seuls Nino et Lila, ses plus jeunes enfants, l’accompagnent. Enoa, sa fille ainée reste en France pour passer son bac. « Je suis partagée entre la joie de partir là-bas et de commencer une nouvelle vie et laisser une partie de moi-même ici en laissant Enoa ». Un bouleversement pour toute la famille mais Carine en est convaincue, son avenir est au Népal, pays où elle trouve une grande spiritualité. Elle souhaite monter un hôtel bien-être près de Katmandou mais en arrivant au Népal, Carine va de surprise en surprise. Pour obtenir un permis de travail, son avocat lui propose de faire un mariage blanc : « Vous vous mariez avec un népalais mais vous êtes juste bons amis, vous prenez un café avec lui de temps en temps et c’est tout, en échange, vous avez un permis ». De son côté, le propriétaire de l’hôtel n’est plus tout à fait prêt à vendre. L’aventure va être bien plus compliquée qu’elle l’espérait.

Claire vient d’arriver à Onalaska dans le Wisconsin où elle entame sa seconde vie. Assistante architecte à Paris, elle a quitté son travail, laissé en France ses deux grands enfants pour venir vivre dans cet endroit isolé du Middle West et y ouvrir une boulangerie… Elle se donne un an pour convertir les américains au goût français. « Je suis têtue, je veux garder le goût français. Comme il fait très froid, je joue avec la cannelle ou les noix que les américains apprécient mais tout en restant bien française ! ». Et ça marche ! Formée dans les meilleures écoles, elle produit un pain au levain et des viennoiseries exceptionnelles qui attirent de plus en plus de clients. Victime de son succès, Claire va devoir former rapidement des apprentis américains qui n’ont aucune notion de la boulangerie.

Johanna vit en Amazonie péruvienne. Avec son mari Kike et leur fils Noé âgé de trois ans, ils ont choisi de vivre loin des villes, au plus près de la nature. « Je suis arrivée au Pérou il y a sept ans et je ne suis jamais repartie. Je voulais que mon fils grandisse dans la nature et non dans une grosse ville pleine de stress ». Johanna et Kike sont chargés de protéger une réserve naturelle par le gouvernement péruvien. Pour financer la protection de la nature, Johanna organise des treks et souhaite faire découvrir la beauté de la forêt amazonienne aux touristes. Mais depuis quelques mois, la construction d’une nouvelle route met tous leurs efforts en péril et l’orpaillage gagne du terrain sur la forêt.