“20h30, le samedi” : « Les adieux impossibles », ce 29 mai sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce 29 mai, “20h30 le samedi” revient sur les adieux de ces artistes qui, dans des genres bien différents, ont marqué le paysage musical français...

Le jour où > Serge Lama, des adieux pour de vrai ?

Au début de l’année 2021, Serge Lama a annoncé le cœur lourd qu’il lui serait impossible de maintenir sa dernière grande tournée de concerts en France, "Adieu chère province", prévue à partir d’octobre 2021. Avec près de soixante ans de carrière et plus de trente albums, celui qui n’aimait rien tant que monter sur scène ne pourra pas dire au revoir comme il le voulait à son public. Une nouvelle difficile à croire tant, au cours de sa vie, Serge Lama a dû affronter des obstacles, des embûches, des accidents dont il s’est toujours relevé. Alors, il n’y aura pas de tournée d’adieux, mais pour “20h30 le samedi”, il a accepté de retourner à l’Olympia.

Actu > Immortels Daft Punk

L’annonce de la séparation du duo de robots Daft Punk, artistes français les plus écoutés au monde, a fait l’effet d’une déflagration dans le monde musical. Et c’est une vidéo choc dans laquelle l’un des robots explose qui a fait office de communiqué de presse. Fidèles à leurs habitudes, ils n’ont donné aucune explication, les deux Français ne parlent pas et donnent encore moins d’interview. Grâce à l’identité qu’ils ont créée depuis 1993, ces musiciens ne sont plus des êtres humains mais… des machines. Des robots peuvent-ils vraiment mourir ? Plongée aux origines de ce coup de génie.

Bonus > Kendji Girac et “Je suis malade”

C’est un chanteur de la nouvelle génération qui a pourtant grandi en écoutant du Serge Lama. Pour lui rendre hommage, il reprend à sa façon Je suis malade, une de ses chansons préférées.