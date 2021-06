“Grands Reportages” : « Des enchères d’exception », dimanche 6 juin sur TF1

Qui n’a jamais rêvé de s’offrir un petit bout de France ? Le meilleur de son patrimoine ? L’excellence de ses savoir-faire ? Acquérir un de ses échantillons, même infimes, c’est toucher du doigt la grande Histoire. Se l’approprier, la faire entrer dans sa maison, la faire revivre, c’est une envie qui nous a tous effleuré un jour, certains ont profité de ventes aux enchères exceptionnelles pour passer du rêve à la réalité. Pendant une année, une équipe de “Grands Reportages” a accompagné ceux qui préparent et organisent ces ventes, pour que des acheteurs puissent acquérir l’objet qu’ils convoitent parfois depuis longtemps : des bijoux, des manuscrits, des meubles qui ont traversé les siècles, des costumes portés par les plus grands, des morceaux inestimables du patrimoine français.

Aymeric et Philippe Rouillac sont commissaires-priseurs à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Ils viennent de mettre la main sur un médaillon exceptionnel. Il aurait appartenu à Louis XIV et aurait été remis à un corsaire de Saint-Malo. Il serait resté dans sa famille pendant plus de trois cent ans. « C'est un objet historique, légendaire. Les vingt diamants du médaillon viennent des mines de Golconde en Inde. Ce médaillon de Louis XIV rentre dans les grandes pièces de la joaillerie dans l'histoire de l’humanité ». La bataille d'enchères s'annonce féroce, et le prix pourrait bien s’envoler.

L'expert Dimitri Joannides travaille au sein de la maison de vente Fauve Paris. Il doit aller en Grèce où se trouve un morceau du patrimoine Français : un manuscrit d'Alexandre Dumas, retraçant la fuite du Roi Louis XVI à Varennes. Un document dont les spécialistes pensaient qu’il avait disparu définitivement. « Il existe bien sûr des lettres, des feuillets d'Alexandre Dumas, mais là, on a le manuscrit complet, et en plus c'est l'histoire de la fuite du roi Louis XVI à Varennes, c’est vraiment très rare ! C'est de l'adrénaline pur, ça va exciter le marché international ». Une fois ce document revenu au bercail, il sera vendu et la vente promet d’être riche en émotions.

Et enfin, nous suivrons des enchères exceptionnelles concernant la chanson française : les costumes de scène de Claude François ou encore les cheveux de Johnny. Pour une fois, les acheteurs pourront s'approprier un morceau de leurs idoles. Pour le spécialiste de la chanson française, Fabien Lecoeuvre : « C’est une grande première, c’est la première fois qu’on vend des cheveux de Johnny, on vend carrément de l’ADN, un patrimoine réel avec une valeur émotionnelle pour l’acheteur immense ! ».