“20h30, le dimanche” : les invités de Laurent Delahousse, ce 6 juin sur France 2

Chaque semaine, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre ainsi que live musical. Voici les invités que recevra Laurent Delahousse ce dimanche 6 juin dans “20h30, le dimanche” sur France 2.

L'invité de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine, Omar Sy, acteur, producteur, réalisateur, scénariste et humoriste, l’une des personnalités préférées des Français, qui revient pour une deuxième saison avec son personnage de Lupin dans une série vue par 70 millions de personnes à travers le monde.

Rencontre avec l’écrivain, dramaturge, scénariste et réalisateur Florian Zeller, dont le premier film The Father, avec Anthony Hopkins et Olivia Kolman, a reçu deux Oscars. Ce film raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

En duplex de Las Vegas, David Guetta, désigné numéro un des DJ dans le monde et actuellement en tournée aux Etats-Unis pour dix dates dans des clubs. Il joue sur le single qui vient de sortir Shine Your Light, avec Mister K et Akon.