“20h30, le samedi” : « Le parfum de nos souvenir », ce 12 juin sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce 12 juin, “20h30 le samedi” invite à un voyage olfactif...

Le jour où > Le patchouli, une odeur de liberté

Certaines odeurs ont un pouvoir particulier : celui de faire plonger immédiatement dans les souvenirs. L’odeur de la colle de l’enfance, de la barbe à papa de la fête foraine, de l’eau de Cologne dans le sillage d’une grand-mère, du poulet grillé le dimanche… Et certaines odeurs font plus que cela : elles incarnent un air du temps et deviennent l’emblème d’une époque.

Qu’on l’aime ou la déteste, l’odeur du patchouli a marqué toute une génération sur qui soufflait un vent nouveau de liberté. Symbole des années hippies, de la libération sexuelle et de Mai-68, comment cette simple plante tropicale est-elle devenue une odeur politique ?

Et aussi, Proust, l'hygiène...

Actu > A la recherche des odeurs perdues

Si les odeurs ont un tel pouvoir, c’est qu’elles sont associées à l’émotion d’un souvenir et font partie intégrante de notre mémoire. Aujourd’hui, avec la réouverture des terrasses, des théâtres, des cinémas, on réalise à quel point certaines odeurs de convivialité nous ont manqué. Et elles sont d’autant plus savourées. Avec l’aide d’un savant un peu fou, "20h30 le samedi" s’est lancé le défi de faire sentir l’odeur des vacances…

Bonus > Les Français sont-ils sales ?

Les Français ont une réputation qui leur colle à la peau, celle d’avoir une hygiène approximative. Et ça ne date pas d’aujourd’hui. Au milieu des années 1980, seul un Français sur cinq déclarait se laver tous les jours.