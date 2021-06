“Grands Reportages” : « Un été au Club », dimanche 13 juin sur TF1

Des millions de Français attendent leur réouverture, synonymes de vacances. Chaque année 1,5 million de Français choisissent de partir en club. Avec cette formule tout est compris : logement, restauration et animation. Sur ce marché il existe des dizaines d’offres différentes, du petit club familial aux clubs géants qui accueillent parfois plus de 1 000 vacanciers. Chacun a sa méthode, mais tous ont la même vocation : faire en sorte que les clients passent un moment inoubliable, et reviennent l’été prochain. Les équipes de “Grands Reportages” ont passé un été dans deux clubs radicalement différents.

En Charente Maritime, Pierre, Peggy, Ninon et Noé, ont l’habitude de passer quinze jours de vacances dans le club de Ronce les Bains. Un petit club dans lequel les vacanciers viennent avant tout se reposer et se ressourcer au calme. C’est bien ce qu’espèrent Peggy et Pierre, son papa, mais les deux adolescents Ninon et Noé en ont décidé autrement cette année : « Je crois que plus le temps passe plus les enfants s’éloignent et plus je me rapproche de mon père ».

A leur service, Catherine la directrice du club a recruté une armée de saisonniers pour assurer tous les postes de l’été. Andréa a 20 ans. Cette étudiante a décroché un poste de serveuse cette année. Si les débuts sont compliqués, la jeune femme doit en plus participer au spectacle du club et enchaîner des horaires qui vont mettre ses nerfs à rude épreuve : « Je suis fatiguée, je n’arrive pas à retenir les pas de danse, j’espère être prête pour le jour J ». La jeune femme va devoir surpasser sa timidité pour s’occuper des clients et monter sur scène pour le spectacle final.

En Tunisie, sur l’île de Djerba, l’ambiance est radicalement différente. Ici trois fois plus de vacanciers à satisfaire, ils sont 700 chaque semaine, à espérer passer les meilleures vacances de leur vie dans ce club réputé. Pour cela, Jérémie, le responsable des animations, multiplie les efforts, d’autant qu’après 10 ans de service, il entame sa dernière année : « Le but c’est que les clients ne s’ennuient jamais ». Pour cette dernière il espère faire entrer le club dans le top 3 du classement. En même temps il doit former la relève : « Je leur donne des conseils pour qu’ensuite à leur tour ils puissent diriger les animations quand je serai parti ».

Attirés par la réputation de ce club, Frédéric, Isabelle et leur fille Hanaé ont décidé d’y poser leurs valises pour 15 jours. Habitués des clubs mais échaudés par leur dernière expérience : « La dernière fois il y avait des cafards dans les chambres, de la saleté partout, nous avons pris nos bagages et nous sommes partis ». La famille espère bien trouver ici un havre de paix. Si le début des vacances est féérique, la suite elle, va leur réserver quelques surprises.

Les équipes de “Grands Reportages” ont passé un été dans ces deux clubs, au contact des saisonniers, des clients, des femmes de chambres ou encore des chefs de cuisines. Découverte des coulisses des clubs de vacances.