Fermé depuis cinq mois en raison de la crise sanitaire, le Parc du Puy du Fou s’apprête a enfin rouvrir ses portes. Une reprise qui s’annonce délicate ! Habituellement, les équipes disposent d’environ un mois pour entamer les répétitions et relancer tous les spectacles. Cette année, les quelques 500 artistes, cascadeurs, comédiens et voltigeurs équestres n’auront que dix jours pour se préparer ! Formations accélérées et répétitions intensives vont s’enchaîner sans merci, pour que tout soit prêt le 10 juin !

Timothée, cascadeur, fait sa première saison au Puy du Fou sur deux spectacles particulièrement exigeants. Au programme : intense préparation physique, répétitions jusqu’au bout de la nuit, combats à l’épée, chorégraphies endiablées et plongeon de nuit de 5 mètres dans l’eau froide ! « A 35 ans, dans le milieu des cascadeurs, j’ai déjà l’impression d’être trop vieux ! » … Sera-t-il prêt ? Antoine, jeune comédien de 28 ans arrivé de Lyon, révise des Fables depuis des semaines : il va incarner Jean de la Fontaine dans une toute nouvelle attraction « immersive », c’est-à-dire en interaction avec les visiteurs… Blandine, la responsable de la danse, se prépare à une semaine de folie : elle doit superviser les chorégraphies de 7 shows, avec 1/3 de nouvelles recrues à former pour danser, au millimètre, boléro, french-cancan, valse et musette ! Rien ne lui sera épargné, des journées de 12H. aux ultimes filages nocturnes… Du côté de l’hôtellerie du Parc, Aurélien s’apprête à rouvrir La Villa Gallo-Romaine, et ses 100 chambres, refaites à neuf cet hiver. Mais ses équipes (réceptionnistes, femmes de chambres…) n’arriveront que 72 heures avant le Jour J… Amandine et les 20 autres femmes de chambres de l’hôtel auront trois jours pour affronter l’afflux de visiteurs déjà annoncé pour le 1er week-end de la réouverture… L’embouteillage est à craindre. Pour veiller à ce que tout soit prêt, Nicolas de Villiers, le boss des lieux sera partout : de la nouvelle attraction Jean de la Fontaine, au respect des contraintes sanitaires en passant par les ultimes répétitions, il sera attentif au moindre détail et intraitable sur un exercice de voltige, un pas de danse ou la hauteur du gazon ! « La Folle réouverture du Puy du Fou », 10 jours dans les coulisses d’une rentrée-marathon !