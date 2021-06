“20h30, le samedi” : 007 & OSS 117, spéciale « Espions » ce 19 juin sur France 2

Le magazine “20h30 le samedi”, présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l'histoire collective. Des reportages qui dévoilent "la petite histoire dans la grande", à feuilleter comme un album de famille… Ce 19 juin, “20h30 le samedi” s’intéresse à nos espions préférés, les matricules 007 et OSS 117...

Le jour où > Sean Connery est devenu James Bond

L’acteur écossais Sean Connery, disparu en octobre 2020, restera à jamais associé à James Bond, le plus célèbre espion du cinéma : 007 contre Dr No, Bons baisers de Russie, Les Diamants sont éternels… Sean Connery a incarné à sept reprises le héros du roman de Ian Fleming, et pourtant, le romancier britannique et les producteurs étaient plutôt dubitatifs sur ce choix en 1961. Sean Connery manquait à leurs yeux... de raffinement et d’élégance. “20h30 le samedi” raconte comment il est devenu l’incarnation de Bond, James Bond !

Actu > Aux origines d’OSS 117

Un autre espion s’est fait une place au cinéma et dans le cœur des français, un certain OSS 117, incarné à l’écran par Jean Dujardin. Machiste, chauvin, franchouillard, son image est très loin de celle de James Bond. Après Le Caire, nid d’espions et Rio ne répond plus, le troisième opus Alerte rouge en Afrique noire, réalisé cette fois par Nicolas Bedos, devrait sortir sur les écrans le 4 août 2021. Mais à l’origine, le véritable OSS 117 né en 1949, sous la plume de Jean Bruce, dans une saga de 26 romans vendus dans le monde entier, est très éloigné du personnage que l’on connaît aujourd’hui. Plongée dans les mille et une vies de Hubert Bonisseur de La Bath…

Bonus > Aldo le séducteur

Jean Dujardin a de faux airs d’un autre séducteur incontournable des années 1960/70 : ceux d'Aldo Maccione et sa fameuse démarche dans L’Aventure c’est l’aventure, de Claude Lelouch.