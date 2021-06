Régionales 2021 : dispositif & invités reçus sur TF1 & LCI dimanche 20 juin

Ce dimanche 20 juin, TF1 et LCI se mobilisent pour vous faire vivre en direct le premier tour des élections régionales. Voici le dispositif et les invités qui seront reçus en plateau par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau sur TF1 et ceux reçus par les équipes de LCI.

Sur TF1

Une émission spéciale proposée par la Direction de l’Information, présentée par Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU avec Adrien GINDRE, chef du service politique de TF1/LCI et Frédéric DABI du groupe IFOP-Fiducial . Réalisation de Franck CHAUDEMANCHE.

19:45 Taux de participation et grands enjeux

Sur le plateau de TF1, Anne-Claire COUDRAY, Gilles BOULEAU et Adrien GINDRE, chef du service politique donneront dès 19:45 l'estimation de la participation des Français à ce premier tour des élections régionales.

Ce premier tour des Régionales marque le tout nouveau partenariat avec l'institut d'études et de sondages d'opinion IFOP-Fiducial, qui va accompagner le travail de la rédaction de TF1 pour donner aux téléspectateurs toutes les clés de compréhension des enjeux actuels et à venir de notre société.

20:00 Estimation des résultats

Dès 20:00, Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU dévoileront une première estimation des résultats, ainsi que le rapport de force des partis et mouvements politiques en présence. Seront proposées des estimations de résultats à l’échelle nationale puis dans plusieurs régions, notamment l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine.

Ces résultats et les différents enjeux seront présentés grâce à un dispositif novateur, avec pour objectif d'être rapide et complet pour chacune des régions, au plus près des attentes des Français.

Les invités

Anne-Claire COUDRAY et Gilles BOULEAU accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, en plateau et en duplex, pour débattre, analyser et décrypter les enjeux de ce premier tour du scrutin :

A partir de 20 heures, Gabriel ATTAL (Majorité), Jordan BARDELLA (RN), Christian JACOB (LR), Sandra REGOL (EELV). puis, à partir de 20:40, Marlène SCHIAPPA (Majorité), Louis ALIOT (RN), Olivier FAURE (PS) et Adrien QUATENNENS (LFI).

Des envoyés spéciaux de la rédaction, présents dans les treize régions de la France métropolitaine, interviendront en direct, et à tout moment au cours de cette soirée électorale.

Sur LCI :

17:00 Premiers tours des régions

Dès 17:00, Amélie CARROUER fera le point sur les enjeux du premier tour des élections régionales. Elle sera accompagnée d'une trentaine d'équipe de journalistes sur le terrain, en duplex en région, pour prendre le pouls de la situation à quelques heures de la fermeture des bureaux de vote.

19:00 Premières estimations et analyses des résultats

Dès 19:00, Ruth Elkrief sera aux commandes de la soirée électorale accompagnée des éditorialistes et des plus grandes signatures de la chaîne info du Groupe TF1.

Aux côtés de Jean-Michel APHATIE, Eric BRUNET, Adrien GINDRE et Elizabeth MARTICHOUX, du partenaire IFOP-Fiducial, et de Nathalie SCHUCK, Grand reporter au Point et David REVAULT D'ALLONNES, rédacteur en chef politique du JDD, Ruth Elkrief analysera dès 20h00 les résultats de ce premier tour des élections régionales avec en toile de fond la présidentielle 2022.

23:00 Deuxième partie de soirée

Les éditorialistes politiques se succéderont sur le plateau de Damien GIVELET pour décrypter les différentes réactions aux votes des Français pour le premier tour.

Sur lci.fr

Dès 20:00 et tout au long de la soirée, les résultats du scrutin seront relayés sur lci.fr