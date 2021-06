Régionales 2021 à suivre sur France Télévisions : le dispositif de France 2, France 3 & Franceinfo

Dimanche 20 & 27 juin, le Groupe France Télévisions se mobilise à l'occasion des élections régionales départementales et territoriales. Voici le dispositif mis en place dès ce dimanche sur France 2, France 3 et Franceinfo.

France 2

Les 20 et 27 juin, dès 19:45, France 2 proposera deux soirées électorales réalisées par les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions et consacrées aux résultats des élections régionales, départementales et territoriales.

Ces deux soirées seront co-présentées, en direct, par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Ils seront accompagnés de Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique de France Télévisions, de Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos France et de Guillaume Daret.

Analyses, décryptages, reportages et réactions avec de nombreux invités politiques en plateau et avec les envoyés spéciaux de la rédaction nationale de France Télévisions en duplex de plusieurs villes de France et dans les QG de campagne.

France 3

Les dimanches 20 et 27 juin, après un 19/20 largement consacré aux élections, tant pour les éditions régionales que pour l'édition nationale, France 3 proposera deux grandes soirées électorales, alternant soirées régionales simultanées et synthèses nationales. En plateau depuis la rédaction nationale, Carole Gaessler et Francis Letellier vous feront la synthèse nationale des résultats.

De 19:00 à 21:00 :

Soirées régionales simultanées

A 19:57, s'ouvre dans chacune des régions, une grande soirée électorale. Résultats, estimations, analyses, réactions des invités politiques, directs depuis les principales villes.

De 21:00 à 21:15 :

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier.

De 21.15 à 22.00 :

Soirées régionales simultanées

Rédactions régionales (45 minutes)

De 22:00 à 22:15 :

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier

De 22:15 à 23.00 :

Soirées régionales simultanées

Rédactions régionales (45 minutes)

De 23:00 à 00:00 :

Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier .

Synthèse nationale présentée par et . Résultats, invités en direct sur le plateau, débats, réactions de la classe politique, analyses et décryptages avec les éditorialistes.

De 23h30 à minuit, décrochages régionaux sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, France 3 Bretagne, France 3 Occitanie, France 3 Paris Île-de-France et France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur

Franceinfo Canal 27

Les 20 et 27 juin, de 19:00 à minuit, franceinfo canal 27 proposera deux soirées électorales, présentées par Louis Laforge, Lise Vogel et Gilles Bornstein.

Les envoyés spéciaux de franceinfo seront en duplex depuis plusieurs villes de France et dans les QG de campagne pour faire vivre ces soirées au plus près.

Les décryptages, les reportages et les invités en plateau reviendront sur les résultats et les analyseront.

Les deux soirées seront également proposées en langue des signes française.

Retrouvez également toute l'actualité, les analyses et décryptages, les interviews, les sondages et les résultats des Régionales sur franceinfo.fr.