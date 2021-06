« Au cœur des régions » : le magazine de Jean-Pierre Pernaut à retrouver en kiosques le 25 juin

Le 25 juin, retrouvez en kiosques le nouveau magazine de Jean-Pierre Pernaut « Au cœur des régions », un bimestriel dans lequel l'ancien présentateur du 13H de TF1 part à la découverte de la France pour vous faire découvrir les trésors de nos régions.

« Au cœur de nos régions », c'est 128 pages d’enquêtes de société, de découverte du patrimoine et de la culture en France.

Le mot de Jean-Pierre Pernaut

« Après plus de trente ans de complicité avec vous, je reviens à mes premières amours et à la presse écrite en lançant « Au cœur des régions ». Je vous propose des formats plus longs, plus pratiques : la défense du terroir,

la mise en valeur de la beauté de nos régions, la richesse de notre culture... Sans oublier mes célèbres « coups de gueule » avec « SOS Villages »...

Dans ce nouveau rendez-vous, je vous propose de traverser de magnifiques paysages, de découvrir les traditions et les terroirs gourmands.

Partons ensemble à la rencontre de personnages passionnés et d’histoires passionnantes. Un voyage de 128 pages pour goûter aux charmes et aux richesses de notre beau pays. »

Le premier numéro du magazine « Au cœur des régions » sera disponible dans les kiosques vendredi 25 juin.

Au sommaire :