“Reportages découverte” : « Telles mères - Telles filles », dimanche 27 juin sur TF1

Elles partagent une même passion dévorante, se transmettent un savoir-faire unique, ou se lancent dans la création d’une entreprise commune : nous avons suivi des mères et leurs filles dont les liens ne se sont pas distendus depuis l’enfance, et qui ont choisi de travailler ensemble. La nouvelle génération sera-t-elle à la hauteur de la précédente ? Entre complicité et exigence, entre admiration et désir d’indépendance, à chacune de trouver sa place.

A 13 ans Taïra, n’a pas la vie d’une adolescente ordinaire... Après le collège, elle s’entraine à la voltige et au combat équestre sous le regard avisé de sa coach Christel, qui n’est autre que sa maman, l’une des seules femmes cascadeuses équestres de France. Figures de l’étendard, de l’alouette ou croix de la mort au grand galop, celle-ci ne ménage pas sa fille, car un enjeu de taille les attend : un spectacle commun devant le prestigieux château de Chambord. « Je la pousse beaucoup, parce que je sais qu’elle a du potentiel, raconte Christel ; elle a besoin qu’on la booste, qu’on la secoue ! ». Mère et fille n’ont que six mois pour se préparer à cette grande première.

A 23 ans, après une incursion ratée dans une école de pâtisserie, Aurore sait désormais qu’elle veut faire « comme maman » : de la marqueterie Boulle, un artisanat d’excellence né au 17ème siècle. « Un jour elle me dit : je veux faire ton métier. Je ne m’y attendais pas du tout, mais j’étais ravie ! », se souvient Marie-Hélène. Avant de pouvoir succéder dignement à sa maman, Aurore doit apprendre d’elle les gestes ancestraux pour restaurer écritoires et pendules multiséculaires. « On peut passer deux heures à ciseler dans le laiton un minuscule écureuil de deux centimètres ! ». Si elle fait ses preuves, la jeune apprentie aura peut-être la chance de travailler sur la plus grosse commande de sa mère, la restauration d’une commode Louis XIV estimée à plus de 100 000 euros, et elle l’espère, devenir ainsi la quatrième génération de sa famille à perpétuer cet art rare.

A 27 ans, Alizée a décidé de quitter son emploi dans l’immobilier pour suivre la nouvelle aventure professionnelle de sa mère en Bretagne : une entreprise de macarons artisanaux. Mère et fille sont désormais associées, ce qui renforce leur lien déjà fusionnel : « Avoir ma fille à côté de moi me rend plus forte, nous avons un côté filial, sanguin… ». Le duo se donne 4 mois pour transformer de fond en comble une pharmacie à l’abandon en temple de la gourmandise, sur la place d’Arradon. Une vitrine qui, elles l’espèrent, leur permettra d’entrer ces prochains mois dans les rayons des plus belles épiceries de France.

A Epernay, Laurie, elle, succède à sa maman, à la tête d’une boutique de vêtements depuis 40 ans. Le dernier magasin de centre-ville à résister aux grandes enseignes en périphérie. « Quand on peut transmettre de mère en fille c’est génial, c’est formidable ! ». Corinne doit apprendre à s’effacer, Laurie, à voler de ses propres ailes. Elle compte bien imposer son style, et donner un coup de jeune à la boutique en organisant un défilé de mode au printemps.