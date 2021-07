“Grands Reportages” : « Histoires de trains », samedi 3 juillet sur TF1

Le train, c’est la promesse d’un voyage vers l’inconnu, d’une ambiance particulière aussi. Qu’il soit luxueux ou populaire, en France ou au bout du monde, il se faufile dans des paysages parfois étonnants. Grâce à lui, des milliers de passagers partent à la découverte de nouvelles contrées, parfois loin de leur zone de confort.

Aujourd’hui encore, le train reste le moyen de transport préféré des Français. Rencontres étonnantes, arrêts dans des lieux d’exception, pannes … Une équipe de « Grands Reportages » est partie à l’aventure sur 2 trains exceptionnels. L’un, parmi les plus luxueux du monde, traverse l’Inde. L’autre, parmi les plus vieux et populaires, en Tanzanie. Au fil des rails, les voyages promettent leur lot d’imprévus.

Eric, Catherine, Jean-Paul et Josée vont sillonner l’Etat du Maharashtra, au sud-ouest de l’Inde à bord du Deccan Odyssey, élu train le plus prestigieux d’Asie !

Les deux couples d’amis vont découvrir leurs cabines haut de gamme, le wagon avec le restaurant gastronomique et profiter d’un service cinq étoiles pendant leur semaine de voyage. Chaque jour, leur palace sur rails les emmènera visiter les joyaux du patrimoine indien uniquement accessibles en train. “Comme l’escargot on emmène sa maison avec soi et c’est formidable ça...C’est vrai que descendre en excursion, revenir et retrouver toutes ses petites affaires bien rangées, c’est très agréable. ” Le quatuor va parcourir plus de 2000 kilomètres à travers le pays des couleurs…

Aux antipodes de ce voyage de luxe, Jules et Maryne, un couple de trentenaires baroudeurs, vont découvrir le charme authentique et les galères du plus vieux train populaire de Tanzanie. Au départ de Dar es Salaam, la capitale économique, ces passionnés d’aventure vont sillonner ce pays d’Afrique, d’Est en Ouest en tortillard... “C’est une remise en question totale de notre quotidien. Rien que se laver les dents c’est vraiment différent ! Au début, au cours des premiers voyages en train qu’on a faits, ça a pu être déstabilisant mais là on atteint des sommets ! Mais on adore ça !" "

Conditions spartiates, pannes, débrouille, rencontres inattendues et au terminus la réalisation de leur rêve ! Jules et Maryne accèderont au parc de Gombe pour tenter d’apercevoir les chimpanzés qui y vivent à l’état sauvage. Mais avant d’en arriver là, ils devront surmonter des mésaventures qu’ils n’auraient jamais imaginées.