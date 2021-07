“Reportages découverte” : « Bêtes à concours », samedi 3 juillet sur TF1

L’adrénaline du jeu, le gout de la compétition, l’excitation du verdict… C’est pour eux comme une drogue. Dès que l’occasion se présente, ils veulent en découdre. Plus belles moustaches, plus beau chat, plus belle voix ou simplement l’attraction des jeux en tout genre, grattage, tirage, loto… De Toulouse aux montagnes du Tyrol, de la région Lyonnaise à la capitale Autrichienne, les équipes de “Reportages découverte” ont suivi ces passionnés pour qui concourir est une raison de vivre.

Pour Audrey, les concours prennent la forme d’une quête insatiable. Tirages au sort, jeux organisés par des marques de produits alimentaires, dans les grandes surfaces, les magazines ou sur internet, Audrey a un « sixième sens » lorsqu’il s’agit de « dénicher » un nouveau concours. Elle est ce que l’on appelle une concouriste. « Pour être concouriste il faut avoir gardé un peu une âme d’enfant qui est bon public, qui sait accueillir un peu les choses et puis pour qui ça va être un peu Noël toute l’année ».

Des centaines de jeux-concours fleurissent chaque jour sur internet, alors pour s’y retrouver, elle consulte parfois le site qu’a créé Olivier. Lui, répertorie quotidiennement tous les jeux concours et donne les bonnes réponses aux questions posées pour aider les concouristes à gagner. « Le jour le plus dur c’est le premier décembre car on se retrouve avec 200 ou 300 jeux à traiter, tous du type calendrier de l’avent et ça, ça nous prend un temps fou mais les gens adorent car c’est une période où l’on gagne énormément de cadeaux ». Et parmi ces adeptes compulsifs, il y a Jeremy alias « le concouriste », lui aussi adepte des jeux concours, il a créé une chaîne YouTube pour faire connaître ses gains, « J’ai gagné pour l’instant 365 cadeaux pour plus de 10 000 euros », confit-il.

Gilles, lui, mise tout sur ses bacchantes. Depuis qu’il a décidé de laisser pousser sa moustache, Gilles enchaine des concours d’un autre genre : Ceux des plus belles moustaches, un type de compétition peu connu en France mais très courant en Europe du Nord. « Ce qui est assez compliqué, c’est la symétrie parce qu’il faut les deux cotés soient vraiment symétriques, que l’arrondi soit le même, que la moustache arrive au même niveau, donc ça en fait c’est le plus compliqué à réussir ». Nous l’accompagnons au cœur du Tyrol autrichien où il va participer au championnat d’Europe de la plus belle moustache. Nous allons suivre le marathon d’une chanteuse d’opéra qui enchaine les concours.

Axelle, soprano, va participer au concours national de chant lyrique qui se tient à Toulouse au théâtre du capitole. Pour les jeunes chanteurs, les concours sont un moyen de ses distinguer dans un monde très concurrentiel. La concurrence est rude, mais Axelle est philosophe. « Pour moi l’enjeu, c’est vraiment de bien chanter par rapport à ce que j’imagine que je peux faire de mieux. Donc c’est juste d’essayer d’arriver au maximum à ce niveau-là. Après les résultats, s’ils sont bons c’est génial et s’ils ne sont pas bons, c’est la vie, c’est comme ça ».

Direction Vienne pour suivre avec Sonia et Stéphane une compétition surprenante : Le mondial du Félin. Avec leur chattes Leydja et Guitchi, ils vont pour la première fois se mesurer aux félins du monde entier. « Mine de rien, c’est stressant, y a du bruit, y a plein d’odeurs, sans compter les hormones des autres chats ».

Bienvenue dans le monde étonnant des passionnés de concours.