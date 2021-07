“L'été de 20h30 le samedi” : « A l’école des cascadeurs », ce 10 juillet sur France 2

Samedi 10 juillet, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir un nouveau volet de “L'été de 20h30 le samedi” : « A l’école des cascadeurs » signé Jean-Sébastien Desbordes, Mathieu Martin et Anthony Santoro.

D’un film, on retient ses stars, ses héros, ses visages et parfois ses scènes de cascades. Des méchants qui tombent du haut d’une tour, des course- poursuites, des cow-boys qui tombent de cheval : qui se cachent derrière ces moments de haut vol ?

Ce samedi, « 20h30 l’été » rend hommage aux acteurs de l’ombre, à Cambrai, où se trouve la plus grande école de cascadeurs d’Europe.

Durant tout l’été, Laurent Delahousse dévoilera des portraits étonnants de français, des histoires passionnantes, et des lieux extraordinaires dans cette collection de reportages.