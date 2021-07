“Grands Reportages” : « Aventures en famille », partie 2, dimanche 11 juillet sur TF1

Dimanche 11 juillet dans “Grands Reportages”, TF1 diffusera le second volet du sujet « Aventures en famille ». Dans le premier épisode certains parcouraient l’Italie puis la Croatie à vélo…d’autres arpentaient l’Amérique du sud à bord de leur « maison-4x4 », la troisième famille traversait l’Asie en auto-stop…nous les retrouvons quelques semaines plus tard…pour de nouvelles aventures.

Emily et Damien ont vendu leur maison en Lozère et quitté leur travail pour parcourir l’Europe... à vélos ! En plus de la soixantaine de kilos de bagages chacun, ils vont porter leurs deux enfants Soline 3 ans et Hugo 7 ans. Après avoir traversé le sud de la France, l’Italie et la Croatie, la famille va goûter à l’hospitalité des Monténégrins. Un accueil qui redonne un peu de baume au cœur… d’autant qu’il leur reste encore 1000 km à parcourir à vélo avant les Iles Grecques, leur destination finale. Ce défi physique hors du commun va finir par entacher la bonne entente du couple : « On peut penser que c’est toujours tout rose, parce que justement on est plus dans le quotidien, mais au niveau du couple c’est comme à la maison, il y a toujours des petits points de friction ».

L’aventure en autostop de Jérémy, paysagiste et Sophie, infirmière a été interrompue par la crise d’appendicite du petit Eliott, 3 ans. Toujours en Indonésie, Jérémy va se retrouver seul responsable de ses deux ainés. Ils vont reprendre la route et vivre un moment inoubliable au sommet du volcan Bromo encore en activité. « J’ai une pensée pour ma femme et pour mon fils bien sûr, on aurait aimé qu’ils soient là avec nous ». Puis sonnera l’heure des retrouvailles. Le voyage va alors de nouveau vibrer au rythme Rock’n Roll d’une famille nombreuse… Comment le couple va-t-il affronter sa dernière épreuve : le retour en France ? A vélos, comme en auto-stop, ces familles ont décidées de prendre le temps de traverser le monde. Mais une autre vision de l’aventure est possible.

En Amérique du Sud, Jill et Clément ont eux choisi d’engranger les kilomètres à bord d’une confortable maison roulante. Avec Rose, 3 ans, Martin, 5 ans, ils parcourent le continent depuis 9 mois à la recherche des sites naturels les plus exceptionnels. Gravir les 740 marches d’une roche préhistorique, se baigner dans des trous d’eau profonds de plusieurs mètres... Leur mission : ouvrir les yeux de leurs enfants sur la richesse du monde « Ceux qui pensent que c’est inconscient de voyager avec des enfants, moi je pense qu’au contraire c’est inconscient de ne rien faire avec ses enfants, de les surprotéger et de ne pas leur faire découvrir le monde ». Arrivés en Colombie, la famille s’apprête à vivre l’instant le plus mémorable de leur voyage…