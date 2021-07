“Le brunch de l'info” : Elisabeth Moreno face aux jeunes, dimanche 11 juillet sur LCI

Dimanche 11 juillet à 11:00 sur LCI dans “Le brunch de l'info” présenté par Christophe Beaugrand, une ministre sera face aux jeunes : Elisabeth Moreno, Ministre à l’égalité femmes/hommes à la diversité et à l’égalité des chances.

Christophe Beaugrand sera entouré de plusieurs jeunes en plateau mais aussi via Skype ou FaceTime. Ils interpelleront la Ministre sur des questions qui les concernent : l’homophobie, l’égalité femme/homme, le racisme, la laïcité…

Parmi les jeunes qui interviendront :

Floriane , amie de Mila après le verdict de cette semaine,

, amie de après le verdict de cette semaine, Lee , jeune transgenre de 24 ans de Marseille,

, jeune transgenre de 24 ans de Marseille, Nollan, jeune de 16 ans passionné de politique et engagé pour l’égalité …

Christophe Beaugrand lira aussi les messages Twitter en direct et les réactions du public en temps réel.

"Le Brunch de l'info face aux jeunes", présenté par Christophe Beaugrand avec Elisabeth Moreno, c'est dimanche 11 juillet à 11:00 sur LCI, Canal 26.