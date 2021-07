“L'été de 20h30 le samedi” : « Au four et au moulin », ce 17 juillet sur France 2

Samedi 17 juillet, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir un nouveau volet de “L'été de 20h30 le samedi” : « Au four et au moulin » signé Paul Degenève, Patrice Caillonneau et Benoit Viudes.

Les Baux de Provence, un magnifique village, sur un éperon rocheux, qui domine le massif des Alpilles. Depuis la crise sanitaire, un vent nouveau souffle sur le village : des artisans et des agriculteurs passionnés - céramiste, chef cuisinier, boulanger, producteur de blés et d’olives - ont relancé leur moulin et leur four pour faire revivre ce terroir au coeur des Alpilles. Durant tout l’été, Laurent Delahousse dévoilera des portraits étonnants de français, des histoires passionnantes, et des lieux extraordinaires dans cette collection de reportages.