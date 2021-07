“13h15, le dimanche” « Ouessant, l'île des possibles » & « Les nouveaux "Robinson" », ce 18 juillet sur France 2

A voir ou revoir ce 18 juillet dans “13h15, le dimanche” sur France 2, deux reportages : « Ouessant, l'île des possibles » puis « Les nouveaux "Robinson" ».

« Ouessant, l'île des possibles »

L’île d’Ouessant est un caillou à vingt kilomètres au large du Finistère. Un bout du monde de huit kilomètres de long et quatre de large, le dernier bout de terre avant l’Amérique. En soixante ans, l'île a perdu plus de la moitié de sa population.

Il ne reste à l'année que 870 habitants et environ quatre fois plus en période estivale. Alors, la mairie recrute pour lutter contre cet exode et développer une activité durable pour réduire la dépendance des Ouessantins au continent. Un maraîcher s’est installé pour produire localement des légumes.

La mairie n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin et un nouvel appel à candidatures a été lancé. Cette fois, pour recruter un éleveur laitier. Thomas, Marie et leurs trois garçons, la famille Richaud, sont les heureux élus.

Ils viennent du cœur de la Drôme, à plus de mille kilomètres de l’île, connue de tous les marins qui disent : "Qui voit Ouessant voit son sang !" Pour ce document, signé Claire Leisink, Benjamine Jeunehomme et Alexandre Adam, le magazine "13h15 le dimanche" les a suivis dans leur aventure.

« Les nouveaux "Robinson" »

Caroline et Jonathan ont quitté le confort de leur vie parisienne pour vivre en Corrèze, avec leur deux filles, dans une cabane sans eau ni électricité "de ville".

Le magazine "13h15 le dimanche" est allé à la rencontre de cette famille dont le projet de vie est de refertiliser les forêts et les terres agricoles désertées par les agriculteurs.

Comment ont-ils basculé dans cette nouvelle existence ? Comment la crise du coronavirus Covid-19 est-elle venue donner un nouvel écho à leur expérience ?

Comment Caroline et Jonathan tentent-ils de s’intégrer dans cette nouvelle commune ? A découvrir dans ce document signé Delphine Valeille, Stéphane Jobert et Antoine Henri.