“Grands Reportages” : « Jamais sans mon camping car », samedi 24 juillet sur TF1

Partir où l’on veut et s’arrêter au gré de ses envies… Depuis les années 70, le camping-car symbolise la liberté… Aujourd’hui, près d’un million de Français y ont succombé. Le camping-car fait battre les âmes en recherche d’aventure. Mais vivre sur les routes demande aussi des efforts pour gérer la promiscuité, les imprévus, les galères mécaniques. Pour vivre cette expérience unique, une équipe de “Grands Reportages” a embarqué dans trois camping-cars différents. Trois aventures pleines de péripéties et avec des paysages à couper le souffle.

Marie Claude, Alexandre et leurs deux filles de 6 et 8 ans ont décidé de vivre pendant un an à bord de leur camping-car. « Elles n’auront chacune que 2 mètres carrés de chambre et n’ont qu’une boite de figurines et 3 doudous comme jouets, ça ne va pas être évident ». Avec leurs 40 000 euros d’économie, ils vont s’offrir le voyage de leur vie : une traversée de l’Europe, l’Asie et du Moyen Orient. « Aucune année d’école ne pourra offrir à nos enfants ce que nous allons leur faire vivre pendant 1 an : on va les ouvrir au monde. » Mais il va aussi falloir gérer les imprévus qui arrivent toujours au mauvais moment…au fin fond de la steppe Mongole.

José, 53 ans et sa compagne Vanessa, 36 ans, eux, sont tombés amoureux d’un camping-car particulier : un Airstream. Un engin américain des années 50 qui était utilisé pour transporter les astronautes de la NASA. Pour vivre dans ce camping-car José a tout vendu, y compris sa maison de 300 m2 … « Certains pensent que c’est ma crise de la cinquantaine mais ils se trompent ! Dans notre 1ère vie on fait ce qu’on attend de nous, dans la seconde, on fait ce dont on a envie. C’est ça la liberté ! Aujourd’hui, je me suis affranchi des contraintes matérielles, je veux juste voyager et m’arrêter quand ça me chante.» Mais José va vite réaliser qu’avec un camping de plus de 20 mètres de long…on ne s’arrête pas toujours où l’on veut.

Il n’y a pas d’âge pour avoir l’âme d’un aventurier. Marcel et Jeannine ont 70 et 74 ans. Ce sont des inconditionnels du voyage organisé… mais uniquement en camping-car ! Avec des amis retraités, ils ont décidé de découvrir la Croatie et ses plages cristallines accompagnés d’une vingtaine d’autres camping-caristes. « Ce qui est génial, c’est que tous les soirs on prend l’apéro ensemble ! ». Une chouette bande organisée qui entre galères et péripéties, va devoir supporter la vie en communauté pour le meilleur et pour le pire !