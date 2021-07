La France est toujours la championne européenne des naissances ! En 2018, 758 000 nouveau-nés ont vu le jour dans l’hexagone, certains dans de grandes tribus. Le pays compte 1,7 million de familles nombreuses avec trois enfants ou plus. Mais aujourd’hui, plus que jamais, avoir six, sept ou huit enfants est un choix hors du commun. Ces foyers où le maître mot est l’organisation doivent tout voir en grand : les repas, les voitures, les maisons, les courses, le linge. Avec sept enfants et plus, une journée ordinaire devient vite extraordinaire. Les équipes de “Reportages découverte” ont passé une année aux côtés de trois familles XXL.

Krystel et Christian Bernard sont amoureux depuis le collège. Ils ont sept enfants âgés de 5 à 21 ans. Le couple ne manque pas d’idées pour réinventer leur vie. « C’est ça être parent, c’est essayer de créer un maximum de souvenirs à ses enfants ». Après avoir renouvelé leurs vœux après 20 ans de mariage, ils ont décidé de déménager ! A neuf, la tâche s’annonce immense.

Emilie et Sébastien sont, eux aussi, à la tête d’une famille de sept bambins âgés de 15 ans à six mois. Ils en avaient rêvé ! « Je n’avais qu’une petite soeur et ma maman est fille unique donc les repas de famille étaient relativement restreints. Je rêvais de grands repas avec plein de monde ! J’aime l’effervescence, le fait que ça bouge, que ça remue! » Mais cette année, la maman va devoir gérer ses sept enfants seule. Sébastien, le papa militaire part en mission à l’étranger pendant six mois. Du quotidien à la préparation des fêtes de Noël, Emilie va devoir être sur tous les fronts avant le grand retour de Sébastien !

Enfin, Morgane et Jean-François, eux, ont sept enfants âgés de 15 ans à 18 mois. Et bientôt naîtra un huitième ! Le couple a mis en place une organisation millimétrée pour que la quoe leur famille se passe sans encombre : “Plus on a d’enfants et plus c’est facile, plus ils prennent exemple aussi sur les grands, ils jouent entre eux, tout est beaucoup plus simple...Les petits, ils voient comme ça se passe donc il y a des choses que je n’ai même pas besoin de dire ça va être pour eux un automatisme !”

Et c’est en famille qu’ils vont préparer l’arrivée de ce futur bébé et trouver leur nouvelle harmonie à dix !