“Grands Reportages” : « Un été au camping », samedi 7 août sur TF1

Le camping et les Français, c’est une histoire d’amour. La fréquentation des 8 000 établissements que compte l’hexagone ne cesse d’augmenter. L’an passé, plus de 20 millions de Français ont séjourné au camping au moins une nuit. Le temps d’un été, une équipe de “Grands Reportages” a suivi le quotidien de deux campings. L’un, à Argelès sur Mer, joue la carte des activités à profusion. L’autre, au Cap Fréhel, a opté sur le calme et la beauté de sa nature. Deux choix bien différents, mais une ambiance commune et inoubliable… celle d’un été au camping.

Pour attirer leurs clients, tous ne jouent pas sur le même registre. Certains, comme le camping La Sirène à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, jouent la carte de la surenchère des activités et des équipements. Avec ses 5 étoiles, son parc aquatique privé, ses trois restaurants et sa trentaine d’activités quotidiennes, il n’a aucun problème à remplir son millier de mobil-homes tout confort au moins un an à l’avance. C’est justement pour offrir cette profusion d’activités à ses 3 enfants que la famille Compan a choisi d’y passer deux semaines. Stéphane a déboursé 3 800 € et il espère que le service sera à la hauteur. Comme il le clame haut et fort « Ce sont des vacances pour les enfants. Mais il faut que ce soit des vacances aussi pour nous ! ».

Pour Noémie et Valentine, 18 ans toutes les deux, qui passeront ici trois semaines éloignées de papa et maman pour la première fois, l’objectif serait plutôt de trouver des jeunes gens de leur âge et, pourquoi pas, rencontrer le prince-charmant. Mais l’exercice s’annonce difficile dans ce camping familial. « Peut-être qu’en testant toutes les activités sportives on tombera sur des copains sympas. Ça peut marcher non ? », explique Amandine avec un sourire.

Loin de cette profusion d’activités, le camping du Pont de l’Étang sur la presqu’île du Cap Fréhel, en Bretagne, mise sur le calme et la nature. Malgré ses deux petites étoiles, le camping installé sur une zone Natura 2000 est l’un des plus beaux de France avec ses dunes préservées et sa magnifique plage de sable fin. Pour Robert et Gaëtane pas question de changer de lieux de vacances. Ce couple de poissonniers à la retraite installe sa caravane chaque année au même endroit sans exception depuis 35 ans. Des liens très forts se sont noués avec leurs voisins de camping. « Qu’est-ce qu’on peut vouloir de plus ici ? On a le soleil, la mer, et à côté, eh bien c’est un peu la famille ! ».

La plage du Pont de l’Etang saura-t-elle séduire tous les publics ? Dans le camping-car qu’ils ont loué pour faire le tour de la Bretagne, Bruno et Sophie l’espèrent bien. Originaire des Landes, leurs deux petits garçons sont des fous de surf et ils ont choisi de faire escale dans ce camping avec la ferme intention de défier les vagues bretonnes. « En Bretagne il y a du vent non ? Alors s’il y a du vent il devrait y avoir des vagues non ? » Peut-être que oui, peut-être que non… Quoi qu’il en soit, les vacances seront forcément remplies de beaux souvenirs…