“Reportages découverte” : « En goguette dans les guinguettes », samedi 7 août sur TF1

Les guinguettes reviennent à la mode. Partout en France fleurissent des établissements qui remettent au goût du jour ces restaurants aux bords de l’eau, avec leurs musiques et une ambiance que l’on ne trouve nulle part ailleurs.

Les guinguettes dites « historiques », aussi, ne désemplissent pas ; d’autres, à la campagne, se battent pour que perdure « l’Esprit Guinguette ». Des bords de Loire, aux gorges de l’Aveyron, en passant par la Marne, voyage au pays des guinguettes.

Fifi c’est le « Roi de la Guinguette ». On fait des centaines de kilomètres, pour aller passer une journée chez lui, sur les bords de Marne. Ce titi parisien a un principe : « même si ma guinguette est sans chi-chi, il faut que les gens soient heureux quand ils viennent chez moi ». Mais à 70 ans, Fifi veut passer la main. Il est à la recherche d’un repreneur, qui lui aussi fera vivre l’esprit guinguette… David, un bistrotier, est sur les rangs, mais il a beaucoup à apprendre, il va surtout devoir se faire accepter par Fifi qui ne lui épargnera aucun test.

Kiliane et Pierre ont un rêve : tenir une guinguette. Ces quadragénaires ont donc décidé d’en créer une, en plein centre d’Orléans, sur les bords de Loire. Mais pas une guinguette à l’ancienne, une guinguette moderne, on appelle cela les « néo guinguettes ». Avec sa déco industrielle, elle attire un public jeune. « Entre Ville et Fleuve, le panorama est super. Outre la vue, c’est un terrain de jeu infini ». Cette guinguette newlook va-t-elle séduire ?

Erika et Baptiste, eux, ont connu Mumbaï, Karachi ou encore Kinshasa. Expatriés, ils gagnaient très bien leur vie. « Tout roulait pour nous, notre chemin était tout tracé, on s’est dit, et bien non, il y a cette guinguette qui est à vendre, on tente le coup ». Cette guinguette, c’est celle de l’adolescence de Baptiste. Située à Cazals, dans les gorges de L’Aveyron, elle se dresse au milieu de nulle part ; avec sa fréquentation inégale, ses jeunes trentenaires vont devoir se battre pour sauver leur affaire; c’est l’été de la dernière chance…

Laurence et Jean-Pierre, sont des experts es guinguettes. En danseurs expérimentés, ils courent les guinguettes…et leurs concours. Cette année, leur but, gagner celui de « Miss Guinguettes des Îles » à Troo, dans le Loir et Cher. Jean-Pierre est un passionné exigeant. « Sur une piste, je ne suis plus le même ! ». Et cela va lui jouer des tours…