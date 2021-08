“Grands Reportages” : « Mon métier de rêve », dimanche 8 août sur TF1

Rares sont ceux qui ont la chance d’exercer le métier de leur rêve. Le métier qui les faisait déjà vibrer enfants, qu’ils ont réussi à décrocher adultes et qu’ils n’échangeraient aujourd’hui pour rien au monde... Un métier qui suscite l’envie et l’intérêt de tous ceux à qui ils en parlent. Pendant 4 mois, une équipe de “Grands Reportages” a suivi des Français dont pour qui profession rime avec passion.

Vincent est un archéologue réputé. Il vient de recevoir une demande particulière qui pourrait changer le cours de sa carrière. Dans quelques semaines, accompagné de ses étudiants en archéologie, il ira gratter les terres Siciliennes, près de Palerme. « Le maire de la ville d’Halaesa est persuadé qu’il y a un théâtre antique enfoui. Nous, nous sommes plus prudents même si nos recherches révèlent qu’il y a, sous terre, une forme semi circulaire avec un dénivelé qui pourrait correspondre à des gradins … Et ces formes-là n’existent pas dans la nature, elles ont forcément été créées par la main de l’homme… Donc on est très enthousiastes à l’idée de découvrir de quoi il s’agit réellement ! ». Pendant plusieurs semaines, l’équipe d’archéologues va gratter, frotter, dépoussiérer…jusqu’au jour où une pierre va apparaitre…

Emilie, elle, fait des jaloux tous les jours. Elle est payée pour dénicher les plus beaux hôtels de la planète : elle est testeuse d’hôtels de luxe pour une agence de voyage! A 36 ans, elle a déjà séjourné dans quelques-uns des plus beaux hôtels du monde ! « On a de la chance, on est toujours accueilli comme des rois et puis tout nous est offert. Ca fait partie des avantages de mon métier, nous sommes des testeurs profiteurs ! » Après un séjour près du magnifique lac de Côme en Italie, Emilie va s’envoler pour les Maldives….là bàs l’attend un hôtel hors du commun…

Comme Obélix, Jean Luc est tombé dans la marmite... de chocolat ! Son père était chocolatier et Jean Luc, enfant, l’accompagnait dans son laboratoire. Ambitieux, le petit rêvait de sculpter le chocolat. Aujourd’hui, il est l’une des références dans le domaine. « Cette odeur de chocolat fondu … mmmhhhh…. je ne m’en lasse pas et ne m’en lasserai jamais » Depuis 15 ans, il crée des œuvres monumentales en cacao. Cette année, il doit créer LA mascotte du salon du chocolat : une sculpture géante d’Obélix de plus de 400 kg!

Enfin, à 28 ans, Chloé est une jeune chef d’orchestre prometteuse. Elle a réussi à s’imposer dans un univers composé à 95 % d’hommes. Aujourd’hui, elle vit à Londres et mène à la baguette ses musiciens. « Dans un orchestre, il y a parfois 100 musiciens, on n’est pas obligé de se parler, il suffit de faire de la musique pour parler le même langage et ça… c’est incroyable, ça me fait rêver ! » Dans quelques semaines, elle participera au concours du meilleur jeune chef d’orchestre du monde. Un concours très sélectif … Si Chloé le gagne, elle sera invitée à diriger de grands orchestres mais surtout elle rencontrera des agents qui lui permettront de faire décoller sa carrière à l’international. Sa vie pourrait bien changer….