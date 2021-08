“Grands Reportages” : « Voyage au bout de la nuit, en train... », samedi 14 août sur TF1

Que de souvenirs dans les trains de nuit … Ah l’ontologique drap « sac à viande » ! Les retours de service militaire ! Les départs au ski ! La montée sur Paris. Les trains de nuit, c’est tout un pan de notre histoire et de notre patrimoine. C’est de la nostalgie, des aventures. C’est aussi une façon de voyager qui fait l’apologie de la lenteur, totalement anachronique par rapport à nos modes de vie aujourd’hui où tout est vitesse. Que les amoureux des trains de nuit se réjouissent : bien que la plupart des lignes françaises ont été supprimées ces dernières années, faute de rentabilité, le ministère des Transports a décidé il y a quelques mois de maintenir et de rénover deux lignes : Paris-Briançon, côté Alpes et Paris-Occitanie, côté Pyrénées. Pendant plusieurs mois une équipe de “Grands Reportages” est entrée dans les coulisses des trains de nuit en France, mais aussi en Italie sur le Paris-Venise, et en Thaïlande à bord du Bangkok-Chiang Mai.

C’est une grande aventure qui attend Estelle et Catherine à la SNCF. L’une est directrice des trains de nuit, l’autre est responsable de leur qualité de services. Toutes les deux font partie de l’équipe qui prépare le train de nuit de demain. Il sera mis en service en 2023, après avoir été entièrement rénové. Vaste chantier… Cela concerne 70 voitures. Coût de l’opération : 30 millions d’Euros. Nous allons suivre Estelle et Catherine pendant cette mission historique. Elles doivent tout d’abord faire un état des lieux sur le train de nuit actuel, pour noter ce qui va être rénové. Et la liste est longue... « Il va falloir changer les couchettes, les équipements et les sanitaires. Installer le WI-fi à bord, mettre des prises électriques partout. C’est passionnant comme projet, d’autant que les Français sont très attachés aux trains de nuit, c’est viscéral. » Ensuite, des ingénieurs vont dessiner le train de nuit de demain, en 3D. Nous allons assister à la naissance du futur train de nuit tricolore. Il va en surprendre plus d’un…

Les trains de nuit, c’est aussi une ligne légendaire : Paris-Venise, et son train flambant neuf de la compagnie italienne Thello. En une nuit, il relie deux villes mythiques, au patrimoine éblouissant. Solange et ses copines vont faire le voyage pour la première fois. « Notre rêve, c’est de prendre un petit déjeuner sur la célèbre Place Saint-Marc à notre arrivée ! ». Seulement voilà, le train va t’il arriver à l’heure ? C’est la mission de Samir, chef de train, qui assure la ponctualité et la sécurité à bord. « La ponctualité, c’est l’obsession de notre métier. C’est notre devoir de tous les soirs, sans compter la sécurité des passagers. Je dois bien vérifier la fermeture des 40 portes du train, sinon… » Chaque nuit, Samir fait aussi face à des situations tendues, notamment à la frontière franco-italienne, où la Police et la Douane font régulièrement des contrôles à bord… Et cela ralentit le train.

Il y a une autre destination réputée pour ses trains de nuit : la Thaïlande, et sa ligne Bangkok-Chiang Mai, idéale pour s’immerger dans le coeur du pays et découvrir sa végétation luxuriante, ses temples et sa délicieuse cuisine. La gastronomie justement, c’est la passion de Stéphane. Il vit en Thaïlande depuis 10 ans, et il crée des voyages sur mesure, hors des circuits touristiques. Cette année, il a un projet fou : créer le premier train de nuit gourmand du pays, avec apéritif à la gare, pique-nique à bord et brunch à l’arrivée. « Ce n’est pas simple d’installer un coin apéritif en pleine gare de Bangkok ! On ne peut pas boire du Champagne au milieu de la foule, ça ne serait pas correct… Pas simple non plus de préparer un pique-nique gastronomique et raffiné, que l’on puisse savourer dans le train. Je n’ai pas envie que mes clients mangent avec des assiettes en plastique ! ». Gwendoline et Thomas, un couple de jeunes Français, s’est inscrit pour cette folle escapade. Et rien ne va se passer comme prévu…