“13h15, le dimanche” : 2 épisodes du « Feuilleton des Français » à revoir ce 15 août sur France 2

Ce 15 août, dans “13h15, le dimanche”, France 2 vous propose de revoir deux épisodes de la 8ème saison du « Feuilleton des Français ».

Le feuilleton des Français > Saison 8 / Episode 5

Pour sa série documentaire « Le Feuilleton des Français » (saison 2020-2021), le magazine “13h15, le dimanche” est retourné voir Tomy, le plongeur-pêcheur à la main de coquilles Saint-Jacques, en Ille-et-Vilaine, qui a fait le buzz après la diffusion du document "13h15" Mont et merveilles. Il savoure sa récente célébrité, sans rien changer à ses habitudes de pêche respectueuse de la biodiversité.

Direction Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime, pour retrouver les jeunes boulangers Léa et Alexandre qui, à l’approche de Noël, ont lancé un site Internet pour vendre leurs pâtes de fruit et autres créations au chocolat et ouvert une nouvelle boulangerie-pâtisserie. Le couple a terminé l’année 2020 épuisé… mais heureux !

Et aussi, des soignants à vacciner, une mini-série de sensibilisation au dépistage du cancer...

Mathias Wargon, le patron des urgences de l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, a connu lui aussi une année particulièrement mouvementée avec la crise sanitaire inédite due à la pandémie liée au coronavirus Covid-19. Le chef de service débute l’année 2021 avec notamment pour défi de convaincre ses équipes soignantes de se faire vacciner.

Ce document, signé Cyril Zha, Marion Banchais, Pierrick Morel et Thomas Courcelle, met en lumière la startupeuse Sally, de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Elle tourne une mini web-série afin de sensibiliser le plus grand nombre au dépistage du cancer. Avec d’autant plus de conviction qu’elle est elle-même en rémission.

Le feuilleton des Français > Saison 8 / Episode 6

Pour sa série documentaire « Le Feuilleton des Français » (saison 2020-2021), le magazine “13h15, le dimanche” a retrouvé Léa et Alexandre, les jeunes boulangers de Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime. Malgré leur charge de travail, ils ont trouvé le temps de participer à une émission de télévision.

Rencontre en Auvergne avec Raymond, 88 ans, qui va de village en village au volant de son camion-boucherie pour pallier à sa façon la pénurie de commerces dans la région.

Et aussi, un patron pêcheur, des élèves jockeys...

Pour ce document, signé Marion Banchais, Jérôme Mars, Vivien Chareyre et Cédric Estève, le "13h15" a également rendu visite à Pierre, un jeune patron pêcheur de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

Et enfin, la découverte d’une école de jockeys à Gouvieux, dans l’Oise. Les compétences requises : une excellente condition physique, un mental de gagnant, une capacité d’analyse, un sens technique et stratégique ainsi que du sang-froid…